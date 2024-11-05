Скандал в израильском правительстве: подозревают слив секретных документов и манипулирование общественным мнением

Главный вопрос, волнующий израильтян: знал премьер-министр об случившемся или нет. «Мы пока не даем комментариев про это», - ответил нам на запрос пресс-секретарь канцелярии Биньямина Нетанияху Дмитрий Гендельман.

Нежелание давать комментарии в этой ситуации понятно, поскольку факты пока проверяют и нет вывода следствия. Тем не менее скандал сам по себе навредит стране.