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Многомиллионная инвестиция: в Нарве построят целый поселок для ухода за пожилыми

Редактор: rus.postimees.ee
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Фото: Tairo Lutter

Строительная фирма Rand & Tuulberg построит в Нарве комплекс нового дома попечения, состоящий из 12 небольших зданий семейного типа, пишет dv.ee.

Новый дом попечения появится между школой Паю и улицей Пушкина, рядом с Нарвским детским домом, который также состоит из домов семейного типа.

Управлять им будет Нарвский центр социальной работы, в который входит и детский дом, и действующий сейчас дом попечения, а также муниципальные приюты для детей и для взрослых.

Поселиться в новых домах смогут сто пожилых людей, которые нуждаются в постоянном уходе.

Строительные работы должны завершиться к весне 2026 года.

Читайте подробнее на dv.ee.

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