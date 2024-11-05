Многомиллионная инвестиция: в Нарве построят целый поселок для ухода за пожилыми

Новый дом попечения появится между школой Паю и улицей Пушкина, рядом с Нарвским детским домом, который также состоит из домов семейного типа.

Управлять им будет Нарвский центр социальной работы, в который входит и детский дом, и действующий сейчас дом попечения, а также муниципальные приюты для детей и для взрослых.