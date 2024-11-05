Стипендии «Женщины в науке» присуждены трем эстонским ученым

Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере отметил, что участие женщин-ученых, работающих в области социальных наук, в конкурсе стало связующим звеном между традиционными естественными науками и обществом.

«Разделение научных областей по тому, где женщинам-ученым легче, а где труднее добиться успеха, уже должно быть отнесено на свалку истории, - сказал он. - Талантливые и успешные женщины-ученые заслуживают того, чтобы их выделяли и признавали во всем спектре науки. Их пример вдохновляет и зажигает».

В рамках конкурса заявки на три стипендии подали 29 женщин-ученых, 21 из них работают в области естественных наук, техники и технологий и медицины и восемь в области социальных наук.

Целью стипендий является поддержка и поощрение женщин-ученых в их исследовательской карьере. Стипендии, присуждаемые эстонским лауреатам, финансируются Министерством образования и науки.