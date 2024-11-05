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Стипендии «Женщины в науке» присуждены трем эстонским ученым

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Эстонские ученые Мари Тырв, Кадри-Анн Панкратов и Марью Химма.
Эстонские ученые Мари Тырв, Кадри-Анн Панкратов и Марью Химма. Фото: Martin Mae

На конкурсе «Женщины в науке», организованном Балтийскими академиями наук и национальными комиссиями ЮНЕСКО, эстонские ученые Мари Тырв, Кадри-Анн Панкратов и Марью Химма удостоились стипендий.

Они получат стипендии в размере семи тысяч евро в знак признания их работы и для дальнейших исследований в своих областях специализации.

Церемония награждения лауреатов трех стран состоится в следующий вторник, 12 ноября, в Вильнюсе и будет транслироваться в прямом эфире на сайте https://www.lma.lt/live-broadcast.

Доктор Мари Тырв, доцент кафедры археологии Института истории и археологии Тартуского университета и научный сотрудник аналитической и физической химии Института химии того же университета, получает стипендию в области естественных наук, техники и технологии и медицины. Тырв изучает биологическое и культурное многобразие древнего человека.

Кадри-Анн Панкратов, младший научный сотрудник Технологического института Тартуского университета, получает стипендию в категории докторантов в тех же областях. Ее новаторские исследования сосредоточены биотехнологиях, мягкой робототехники. Хотя роботов традиционно считают механическими машинами, соединенными клубками проводов, цель Панкратов - разработать искусственную «циркуляционную систему» для роботов, вдохновленную мотыльками, которая обеспечивает общение и передачу энергии и обеспечивает рост.

«Это позволит нам расширить область использования роботов в будущем и создать для них возможность адаптироваться к меняющимся ситуациям, например, в неизвестных условиях или во время поисково-спасательных операций на местах стихийных бедствий», - сказала Панкратов.

Доктор Марью Химма, доцент кафедры журналистики Института социальных наук Тартуского университета, известная как популяризатор исследований и общественный деятель, получит стипендию по категории докторов социальных наук. В своих исследованиях она проверяет теоретическую концепцию совещательной научной коммуникации и реализует модель, которая может быть применена на практике исследовательскими группами и научными сотрудниками.

Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере отметил, что участие женщин-ученых, работающих в области социальных наук, в конкурсе стало связующим звеном между традиционными естественными науками и обществом.

 «Разделение научных областей по тому, где женщинам-ученым легче, а где труднее добиться успеха, уже должно быть отнесено на свалку истории, - сказал он. - Талантливые и успешные женщины-ученые заслуживают того, чтобы их выделяли и признавали во всем спектре науки. Их пример вдохновляет и зажигает».

В рамках конкурса заявки на три стипендии подали 29 женщин-ученых, 21 из них работают в области естественных наук, техники и технологий и медицины и восемь в области социальных наук.

Целью стипендий является поддержка и поощрение женщин-ученых в их исследовательской карьере. Стипендии, присуждаемые эстонским лауреатам, финансируются Министерством образования и науки.

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