По мнению Урмаса Марди, члена правления и руководителя юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ, созданию хороших взаимоотношений между соседями помогает старый добрый принцип: не делай другим того, чего не хочешь испытать сам.
Закон есть закон ⟩ Злостные нарушители порядка и шумные соседи могут лишиться квартиры
«Формула добрососедского сосуществования очень проста: не делайте другим того, чего вы не хотите терпеть сами. Свобода действий одного человека не должна ограничивать свободу другого», — сказал Урмас Марди, член правления Эстонского союза квартирных товариществ.
В многоквартирных домах существуют общепринятые нормы поведения, и разумный человек их придерживается.
Иными словами, если внутренним распорядком товарищества оговорено, что стиральная машина не будет использоваться после 23:00, то жильцы дома должны соблюдать это соглашение, иначе им придется иметь дело с соседом, который не может уснуть и разозлился из-за этого.
Также, по словам Марди, шумные вечеринки следует проводить в специально отведенных для этого местах. К счастью жителей новостроек, во многих новых домах есть специальные помещения для праздников. Жителям обычных многоквартирных домов лучше придерживаться закона.
«Согласно Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах, собственник квартиры обязан содержать свою частную собственность в надлежащем состоянии, а, используя совместную собственность, воздерживаться от действий, последствия которых для других собственников квартир превышают последствия, возникающие от нормального использования имущества», – поясняет Марди.
В широком смысле это означает, что вы не должны скандалить со своими соседями, если у кого-то скрипит пол, а кто-то жарит на ужин рыбу или включил на ночь стиральную машину, то есть всего, что связано с бытом, а также сами должны вести себя так, чтобы не мешать соседям.
«Однако, если в многоквартирном доме есть жилец, чьи действия мешают другим собственникам квартир в объеме, превышающем эффект от нормального использования, и ему уже было сделано несколько замечаний, проблемы должны спокойно и открыто обсуждаться на собрании квартирного товарищества, где соседи могут сообща прийти к компромиссу», – советует Марди.
Eсли бы соседи были в состоянии договориться, не было бы трудоемких и дорогостоящих судебных тяжб между квартирным товариществом и нарушителем покоя.
Тем не менее, квартирных собственников, которые злонамеренно нарушают правила совместного проживания и хозяйствования, следует призывать к порядку, объясняя им, насколько высока вероятность отчуждения их квартирной собственности. Это – законное право квартирного товарищества.
«Если беседы и даже вмешательство полиции уже не помогают, остается только начать процедуру отчуждения собственности. Однако нужно помнить, что лишение права собственности на квартиру – это самое суровое наказание, которое может понести собственник, поэтому его реализация должна быть хорошо продумана, ведь в результате судебного производства человек может лишиться своего единственного жилья», - объясняет Марди.