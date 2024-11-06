Закон есть закон Злостные нарушители порядка и шумные соседи могут лишиться квартиры

В широком смысле это означает, что вы не должны скандалить со своими соседями, если у кого-то скрипит пол, а кто-то жарит на ужин рыбу или включил на ночь стиральную машину, то есть всего, что связано с бытом, а также сами должны вести себя так, чтобы не мешать соседям.