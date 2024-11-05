АНАЛИЗ И ДЕТАЛИ Граждан стран-агрессоров лишат права голоса, но что насчет «серопаспортников»?

По словам премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), законопроект будет представлен в Рийгикогу в среду. Если он будет принят, граждане России уже не смогут голосовать на местных выборах следующей осенью.

Михал объясняет, что в законопроекте сделали акцент на позитивный подход: перечислили страны, чьи граждане смогут голосовать, вместо того чтобы указывать, кто этого права лишен. «Право есть у граждан стран-членов Европейского союза, стран-членов НАТО», - пояснил он. Таким образом, это фактически означает, что все остальные, включая граждан России и Беларуси, больше не смогут голосовать на местных выборах.