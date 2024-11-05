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АНАЛИЗ И ДЕТАЛИ Граждан стран-агрессоров лишат права голоса, но что насчет «серопаспортников»?

Перевод: Ева Ойжинская
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Коалиция достигла соглашения по вопросу лишения граждан России права голоса, но по поводу обладателей серых паспортов мнения расходятся.
Коалиция достигла соглашения по вопросу лишения граждан России права голоса, но по поводу обладателей серых паспортов мнения расходятся. иллюстрация: Postimees

В понедельник коалиционный совет принял решение, согласно которому в связи с вопросом избирательного права необходимо в срочном порядке внести изменения в Конституцию.

По словам премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), законопроект будет представлен в Рийгикогу в среду. Если он будет принят, граждане России уже не смогут голосовать на местных выборах следующей осенью.

Михал объясняет, что в законопроекте сделали акцент на позитивный подход: перечислили страны, чьи граждане смогут голосовать, вместо того чтобы указывать, кто этого права лишен. «Право есть у граждан стран-членов Европейского союза, стран-членов НАТО», - пояснил он. Таким образом, это фактически означает, что все остальные, включая граждан России и Беларуси, больше не смогут голосовать на местных выборах.

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