По данным The Wall Street Journal, несколько западных разведывательных служб подозревают, что российские спецслужбы планировали устроить пожары в грузовых или даже пассажирских самолетах, летающих в воздушном пространстве Канады и США, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ У россиян есть план, как заставить западные страны отказаться от поддержки Украины
В июле была выявлена попытка доставки устройств с взрывчатыми веществами через логистическую сеть DHL. Сейчас продолжается установление всех технических подробностей этой операции.
Важно понять, почему российское правительство прибегает к таким атакам. В настоящее время они считают, что подобные действия могут повлиять на политику и общественное мнение в западных странах в свою пользу. Россия уверена, что останется безнаказанной, и надеется, что под давлением западные страны пойдут на уступки и ослабят поддержку Украины. Эти же мотивы видны в требованиях России о прекращении войны, которые она озвучивает через западные СМИ - снова звучат жесткие, ультимативные формулировки, напоминающие риторику начала конфликта.
Российское руководство, по-видимому, считает, что среди западных политиков достаточно тех, кто, несмотря на прямое военное давление со стороны России, будет готов возобновить экономические связи с ней. В целом можно сказать, что в течение последнего года стремление России оказывать агрессивное давление на западные страны только усилилось.
Пророссийская Социалистическая партия Молдовы заявила, что не признает результаты президентских выборов и считает победителем своего кандидата. Между тем очевидно, что Майя Санду получила около 55 процентов голосов, и пересчет уже не изменит итогов. В риторике Социалистической партии явно прослеживается нарратив, который Россия, вероятно, будет продвигать в будущем: утверждение о том, что переизбрание Санду произошло благодаря голосам молдавской диаспоры. Этот аргумент некорректен, поскольку Россия активно организовывала молдавских граждан, проживающих в России и Белоруссии, для голосования за ее оппонента. Можно ожидать, что российское руководство будет нацелено на эскалацию конфликта и воспримет распределение голосов как благоприятную почву для дестабилизации Молдовы.
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи встретилась с президентом России во время своего визита в страну. Этот жест символизирует стремление России укрепить связи и сотрудничество с Северной Кореей. В то же время Северная Корея провела испытание баллистической ракеты, что, вероятно, направлено на усиление своей позиции и поддержку союза с Россией. Такие действия, скорее всего, будут продолжаться, пока другие страны не перестанут на них реагировать.
Министр иностранных дел Германии посетила Украину и на пресс-конференции объяснила позицию своей страны по поводу вступления Украины в НАТО. Она подчеркнула, что Германия поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО в будущем. Однако немецкий канцлер ранее заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет война. Хотя в Украине понимают этот подход, такая категоричная формулировка может лишь подталкивать Россию к продолжению военных действий.
Российская армия продолжает атаки на Харьков: вчера два жилых квартала вновь пострадали от ударов планирующими бомбами, ранения получили два человека. Россия последовательно придерживается политики ежедневных атак на крупные города Украины - этой ночью также подвергся атаке Киев, который был обстрелян иранскими дронами.
На фронтах значительно увеличилось количество атак российской армии, но их сила и напор остались на прежнем уровне.
- В Курской области изменений в ситуации нет. По данным разведки нескольких стран, численность северокорейских солдат в этом регионе выросла до примерно 10 тысяч. Вчера поступили сообщения о первом ударе украинской армии по месту сбора северокорейских подразделений. В данном районе уже наблюдается значительное военное подкрепление, поскольку численность российской армии в Курской области оценивается примерно в 50 тысяч человек.
- На Харьковском направлении российская армия увеличила количество атак, но они не дали результатов. В районе Купянска и Лимана также заметно возросло число атак. В районе села Терны, важной украинской позиции на пути к Лиману, российская армия добилась стабильного продвижения. На Северском направлении продолжаются менее интенсивные позиционные бои.
- В районе Бахмута активизировались атаки российской армии в направлении города Часов Яр, однако расположение войск остается прежним. В городе Торецк и его окрестностях атаки российских подразделений стали немного активнее по сравнению с предыдущими неделями, но изменить позиции им не удалось.
- На Покровском направлении наступление продолжается, но российская армия не смогла добиться значительного продвижения. К юго-западу от Донецка интенсивность наступления остается высокой, и за прошедшие сутки зафиксированы незначительные продвижения российских сил.
- На южном фронте активизировались атаки российских подразделений в направлении населенного пункта Орехов, однако эти атаки не дали результатов. В целом активность российских войск в южной части региона остается низкой.