ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ У россиян есть план, как заставить западные страны отказаться от поддержки Украины

В июле была выявлена попытка доставки устройств с взрывчатыми веществами через логистическую сеть DHL. Сейчас продолжается установление всех технических подробностей этой операции.

Важно понять, почему российское правительство прибегает к таким атакам. В настоящее время они считают, что подобные действия могут повлиять на политику и общественное мнение в западных странах в свою пользу. Россия уверена, что останется безнаказанной, и надеется, что под давлением западные страны пойдут на уступки и ослабят поддержку Украины. Эти же мотивы видны в требованиях России о прекращении войны, которые она озвучивает через западные СМИ - снова звучат жесткие, ультимативные формулировки, напоминающие риторику начала конфликта.

Российское руководство, по-видимому, считает, что среди западных политиков достаточно тех, кто, несмотря на прямое военное давление со стороны России, будет готов возобновить экономические связи с ней. В целом можно сказать, что в течение последнего года стремление России оказывать агрессивное давление на западные страны только усилилось.