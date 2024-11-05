Разумеется, будучи гражданином демократической страны, Мартин Хельме имеет безоговорочное право на свободное высказывание такой позиции. Точно так же имел бы его и Айво Петерсон, если бы не ездил в оккупированные районы Донбасса и не общался бы открыто с российскими «кураторами», чем дал основания подозревать себя не в т. н. «мысле-», а во вполне реальных преступлениях, и это именно та разница, на основании которой Хельме сейчас сидит в парламенте, а Петерсон - под следствием в тюрьме. Однако фактом остается то, что пресловутые «прокремлевские нарративы» и без Петерсона продолжают вполне легально звучать в эстонском политическом поле, и воспроизводит их человек, которого во власть приводят голоса вовсе не граждан стран-агрессоров.