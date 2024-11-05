Один из главных доводов в поддержку идеи о приостановке права голоса граждан стран-агрессоров на местных выборах в Эстонии состоит в том, что те же граждане России могут обеспечить высокий результат кандидатам и движениям с пророссийскими взглядами. Журналист Павел Соболев, однако, считает, что и среди эстонцев весьма значительно число избирателей, готовых поддерживать политиков, транслирующих очень созвучные с российской пропагандой мысли.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ «Прокремлевские нарративы» будут поддерживаться на выборах в Эстонии и без голосов граждан РФ
В понедельник стало известно, что правящая коалиция в решении вопроса с избирательным правом граждан РФ и Беларуси на местных выборах 2025 года сделала выбор в пользу изменения основного закона. Ясно, что долгое время высказывавшимся против такой меры социал-демократам в итоге пришлось пойти - под давлением коалиционных партнеров - на уступки.
Глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс признал, что его партия была вынуждена сделать шаг навстречу твердым пожеланиям других входящих в коалицию партий. Общеизвестно, что как эти партии, так и некоторые лидеры оппозиции, четко выступающие за ограничение избирательного права граждан стран-агрессоров, необходимость решить этот вопрос к осени 2025 года объясняли тем, что ни в коем случае нельзя допустить обильной представленности в местных органах власти прокремлевского движения Koos.
Несколько комичным образом, однако, произошло так, что в тот же самый день, когда коалиция достигла принципиального соглашения, как поставить заслон имеющимся у Koos соответствующим амбициям, очень похожая на «коосовскую» риторика прозвучала из уст лидера одной из эстонских парламентских партий. При этом ее сторонники в своем абсолютном большинстве являются вовсе не иностранцами с видами на жительство Эстонии, а эстонскими гражданами.
Лидер Koos Айво Петерсон, содержащийся в ожидании суда под стражей и подозревающийся в антигосударственной деятельности, перешел «красные линии» в своих отношениях с эстонской законностью тогда, когда в более чем очевидном «сотрудничестве» с российскими спецслужбами совершил поездку по оккупированным Россией территориям на востоке Украины. Тем не менее, как хорошо известно, Петерсон всегда отрицал, что его деятельность враждебна эстонскому государству, и, напротив, объяснял ее своим эстонским патриотизмом и желанием помочь Эстонии сохранить свой суверенитет.
Картина мира, которую пытался продавать Айво Петерсон, такова, что Эстонии ради сохранения своей государственности и независимости нужно во что бы то ни стало не оказаться втянутой в войну, в которой, мол, столкнулись интересы больших держав, а удел маленьких стран - быть разменной монетой. Иными словами, свои призывы к полному устранению Эстонии из числа союзников Украины Петерсон объяснял желанием защитить Эстонию от прихода войны на ее территорию.
Разница между Петерсоном и Хельме
Человеком, придерживающимся очень похожей логики, выглядел вчера глава партии EKRE Мартин Хельме, высказавшийся в эфире программы Välistund на волнах Vikerraadio в том духе, что победа Дональда Трампа на выборах президента США повлечет за собой прекращение войны в Украине с сохранением за Россией тех украинских территорий, которые она успела захватить. По оценке Мартина Хельме, это будет гарантией того, что Эстония не станет участником этой войны.
Напротив, практически неизбежным следствием гипотетической победы на выборах Камалы Харрис Хельме назвал то, что Эстония обязательно в эту войну вступит. По его оценке, Харрис распорядится отправить на войну в Украину войска стран с восточного фланга НАТО, включая непременно и Эстонию. В общем, почти точь-в-точь как Айво Петерсон, Мартин Хельме дает понять, что если не дать России получить в Украине то, чего она хочет, «война придет и в наши дома».
Разумеется, будучи гражданином демократической страны, Мартин Хельме имеет безоговорочное право на свободное высказывание такой позиции. Точно так же имел бы его и Айво Петерсон, если бы не ездил в оккупированные районы Донбасса и не общался бы открыто с российскими «кураторами», чем дал основания подозревать себя не в т. н. «мысле-», а во вполне реальных преступлениях, и это именно та разница, на основании которой Хельме сейчас сидит в парламенте, а Петерсон - под следствием в тюрьме. Однако фактом остается то, что пресловутые «прокремлевские нарративы» и без Петерсона продолжают вполне легально звучать в эстонском политическом поле, и воспроизводит их человек, которого во власть приводят голоса вовсе не граждан стран-агрессоров.
Наверное, нет нужды оговаривать, что строящаяся на таких нарративах политика с точки зрения лидеров трех коалиционных и самой популярной оппозиционной партии представляет из себя угрозу национальной безопасности Эстонии. Однако поддержку предлагающей такую программу партии EKRE никакими изменениями в конституции уже не снизишь, поскольку она обеспечивается уже безусловно демократически, голосами граждан Эстонской Республики.
Прокремлевские настройки
Это, в свою очередь, означает, что приостановка или полная отмена права голоса граждан РФ на выборах в эстонские муниципалитеты способна лишь в небольшой степени снизить те риски, которые создаются для безопасности Эстонии за счет лиц, подверженных «кремлевскому влиянию». На уровне символизма решение правящей коалиции вполне понятно и естественно, с точки зрения же практической пользы оно отнюдь не предельно минимизирует, а лишь немного сокращает пространство для «прокремлевских настроек» в эстонском политическом и общественном пространстве.
И, надо думать, российские спецслужбы совсем не опечалены тем обстоятельством, что поддержкой этих настроек в Эстонии занимается политическая сила, в иных случаях позволяющая быть себе вполне «русофобной». В конце концов, «полезные идиоты», если они действительно таковы, обходятся все равно дешевле, чем даже самые непритязательные завербованные агенты.
Трамп - не то, чем он кажется Хельме?
Утешением нам в этой ситуации может служить, вероятно, то, что все же нет никаких оснований думать, что Дональд Трамп действительно собирается решать вопрос с войной в Украине именно таким образом, как приписывает ему Мартин Хельме. Скорее, пока это больше выглядит так, что Хельме в своем поведении ориентируется в большей степени не столько на самого Трампа, сколько на его большого поклонника Виктора Орбана, пророчествующего, что возвращение Трампа в Белый дом положило бы конец всем крупным мировым проблемам.
В этой связи показательна недавняя грузинская миссия венгерского премьера, с невероятной торопливостью отправившегося в Тбилиси праздновать успех объявившей себя победителем выборов «Грузинской мечты». Тут важно, что пусть кто-то предпочитает называть и эту партию прокремлевской, ее лидеры тоже ведь упирают на свой грузинский патриотизм, и тоже подчеркивают, что их цель - не какой-то там «восточный вектор развития», а недопущение повторения Грузией украинской судьбы. И Орбан в Тбилиси предпочитает вовсе не славить Путина, а, скорее, восхвалять мудрость грузинского народа, сделавшего выбор в пользу того, чтобы Путина не провоцировать.
В действительности же это самый глупый и самый опасный выбор, который может сделать или соседняя с Россией страна, или включаемая Россией в сферу своих «геополитических интересов», чему совсем недавние страницы истории и самой Грузии служат очень красноречивым подтверждением. Выставляющий себя трампистом Виктор Орбан стал, однако, настолько бесстыжим послом этого выбора, что гораздо больше, чем на «полезный идиотизм», это похоже именно на прямое агентурное поручение.
В Эстонии же к мысли о том, что «русский медведь» не будет кусаться, если его не нервировать, население старается приучить лидер не правящей партии, но и отнюдь не настолько маргинальной, чтобы можно было относиться ко всему этому с беззаботной насмешкой. Именно этой мыслью, что называется, «вымощена дорога в ад», но аттрактивной она, увы, кажется в нашей стране отнюдь не только людям с российским или белорусским паспортом.