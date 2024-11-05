Водоотвод в Тонди: обещают сделать не только полезно, но и красиво

Парк Тондимыйза расположен в Кристийне между улицами Тонди, Таммсааре-теэ и Нымме-теэ и получил свое название в честь ратмана Таллинна Йобста Дунте, который в конце XVIII века построил здесь свою летнюю усадьбу. В 1990-х годах на территории парка были обустроены детские игровые площадки, зоны отдыха и площадка для выгула собак. Сегодня парк – популярное место для проведения мероприятий жителей района Кристийне.

«Я очень рада, что такой новаторский проект воплощается в жизнь. Парк Тондимыйза годами страдал от избыточной влажности: старая дренажная система порой не справлялась с сильными дождями, а зимой главная аллея часто покрывалась льдом. Здорово, что для этой проблемы удалось найти не только технически эффективное, но и интересное решение», – сказала старейшина района Кристийне Рената Лукк.

Парк Тондимыйза. Фото: Mihkel Maripuu

При сильных дождях часть осадков будет перенаправляться из коллектора на улице Таммсааре в парк Тондимыйза, где она сначала пройдет очистку с помощью фильтрационной системы, удаляющей масла, осадки и плавающий мусор и работающей на принципах, максимально приближенных к природным.