Жители Эстонии добровольно сдали в полицию 23 огнестрельных оружия и тонны боеприпасов

Полиция вместе с партнерами призывала граждан добровольно и без страха наказания сдавать находящиеся у них незаконные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. В результате Департамент полиции и погранохраны, а также Спасательный департамент получили огнестрельное оружие, патроны разных калибров, порох, ракеты, детонаторы, пиротехнику и другие опасные предметы.

Майор полиции Аннели Аннист отметила, что, несмотря на девятилетнюю историю этой кампании, у людей дома все еще остаются опасные вещи. «За октябрь люди передали в полицию 23 огнестрельных оружия, два газовых пистолета, 4090 патронов, четыре коробки детонаторов, шесть банок пороха и другие предметы, например, стартовый пистолет и стволы от оружия. Многие из этих предметов лежали у людей дома десятилетиями», - рассказала Аннист.