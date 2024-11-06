Почти через три года Таллинн одобрил детальную планировку нового жилого района в Хааберсти

Процесс разработки был инициирован 30 ноября 2021 года компанией Kodulahe Kvartal OÜ с целью построить один четырехэтажный и один пятиэтажный жилой дом. Планирование было начато 31 августа 2022 года на заседании Таллиннской городской управы и утверждено 28 февраля этого года, что означает, что процесс от подачи заявки до окончательного решения по строительному разрешению занял менее трех лет.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что в последние годы жилые застройки в районе Хааберсти внесли значительные изменения в облик города.

Проект победителя конкурса на застройку - Apex Arhitektuuribüroo. Фото: Управа города Таллинна.

«Новые проекты вблизи центра города должны быть хорошо связаны с общественным транспортом, а их планирование должно обеспечивать полноценную жилую среду, охватывающую не только жилые дома, но и сопутствующие услуги. В проекте на Сооди, 6, важно, что строительство запланированного по соседству детского сада позволит удовлетворить потребности местных семей. Также важны доступ к природе и продуманная уличная инфраструктура».

Планировка предусматривает разделение земельного участка площадью 1,42 гектара, расположенного между Палдиским шоссе и морем в районе Мустйыэ (Хааберсти), на зоны с назначением для коммерческой, жилой и общественной застройки.

Для создания комплексного архитектурного решения застройки по адресу Сооди, 6, и прилегающей территории компания Arco Vara, отвечающая за развитие квартала Kodulahe, совместно с Таллиннским департаментом городского планирования организовала в прошлом году архитектурный конкурс.

Победителем стал проект UKAUKA, разработанный архитектурным бюро Apex Arhitektuuribüroo. Его авторами являются Таави Лыоке, Кристи Ярвик, Лийспет Вийра, Ове Оот и Ингрид Каур. Победивший проект станет основой для разработки строительной документации.

Проект победителя конкурса на застройку - Apex Arhitektuuribüroo. Фото: Управа города Таллинна.

Кроме жилых домов с коммерческими помещениями, проектом предусмотрено строительство до двух одноэтажных вспомогательных сооружений, таких как садовый павильон или теплица. Планировка также включает выделение участка на Палдиском шоссе, 80b, для прокладки новой подъездной дороги, которая обеспечит связь между шоссе и пляжным променадом.

Планировка разработана компанией K-Projekt AS. С материалами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.