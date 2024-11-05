Банковский анализ Что ждет российскую экономику в ближайшем будущем?

Беспрецедентные государственные военные расходы не только поддержали российскую экономику, но и привели к ее перегреву, говорится в анализе.

Мобилизация и связанный с ней отток молодых специалистов привели к структурным проблемам на рынке труда, а рост военной промышленности еще больше усилил нагрузку. Это, в свою очередь, стимулировало рост заработной платы, который с конца прошлого года составил почти 20 процентов.