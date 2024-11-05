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Банковский анализ Что ждет российскую экономику в ближайшем будущем?

Перевод: Дмитрий Рая
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Беспрецедентные государственные военные расходы не только поддержали российскую экономику, но и привели к ее перегреву, говорится в анализе.
Беспрецедентные государственные военные расходы не только поддержали российскую экономику, но и привели к ее перегреву, говорится в анализе. Фото: Maxim Shemetov

Анализ, проведенный экономистом Swedbank Марианной Рыбинской, показывает, что экспансивная денежно-кредитная политика правительства России усиливает инфляционное давление и привела к перегреву экономики страны.

Беспрецедентные государственные военные расходы не только поддержали российскую экономику, но и привели к ее перегреву, говорится в анализе.

Мобилизация и связанный с ней отток молодых специалистов привели к структурным проблемам на рынке труда, а рост военной промышленности еще больше усилил нагрузку. Это, в свою очередь, стимулировало рост заработной платы, который с конца прошлого года составил почти 20 процентов.

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