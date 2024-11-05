Фермер из Ярвамаа был сильно удивлен, когда на прошлой неделе открыл свою электронную почту и обнаружил там письмо, в котором неизвестный угрожал ему расправой. В письме упоминались топор и колючая проволока, а также обещание «оставить умирать в лесу». Все это потому, что фермер активно занимается земледелием и культивирует свои поля.
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Фермеру угрожают расправой из-за сельскохозяйственной деятельности
Содержание полученного им письма сводится к следующему: его обвиняют в чрезмерном использовании удобрений на полях, якобы вызывающем у местных жителей онкологические заболевания. Автор письма потребовал от фермера прекратить текущие методы удобрения полей, угрожая в противном случае «оставить умирать в лесу».
Фермер заявил изданию Maa Elu заявил, что не воспринимает эти угрозы всерьез. «Очень сумбурное послание, - прокомментировал он. - Скорее всего, кто-то перебрал вечером и решил написать мне».