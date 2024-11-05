Фермеру угрожают расправой из-за сельскохозяйственной деятельности

Фермер из Ярвамаа был сильно удивлен, когда на прошлой неделе открыл свою электронную почту и обнаружил там письмо, в котором неизвестный угрожал ему расправой. В письме упоминались топор и колючая проволока, а также обещание «оставить умирать в лесу». Все это потому, что фермер активно занимается земледелием и культивирует свои поля.