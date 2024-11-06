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Одна из трех женщин в Эстонском олимпийском комитете: сбавить обороты? Все только начинается!

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Наталья Инно.
Наталья Инно. Фото: Tairo Lutter

Эстонский олимпийский комитет приступил к работе в новом составе. Похоже, спортивный мир страны ожидают серьезные перемены и многие ждут их с нетерпением. Новый президент, новые вице-президенты, обновленный исполнительный комитет и - сложнейшие условия, когда урезается финансирование и нужно искать новые пути.

Наталья Инно - вице-президент Эстонской федерации гимнастики, прошла серьезный конкурс и стала одной из трех женщин, вошедших в обновленный состав ЭОК. Несмотря на то, что сейчас она отвечает за организацию чемпионата Европы по художественной гимнастике, который пройдет в июне будущего года в Таллинне и готовится к выборам правления Эстонской федерации гимнастики, свою новую работу она считает возможностью получить новый опыт и уверена, что времени хватит на все.

- Видеть твое имя в числе избранных руководителей ЭОК - очень приятно. Как получилось, что ты оказалась в исполкоме Олимпийского комитета?

- Выборы в Эстонский олимпийский комитет проходят каждые четыре года, и это был осознанный шаг. Получилось так: каждая спортивная организация, которая входит в состав ЭОК, имеет право выдвигать кандидатов в состав правления олимпийского комитета. В этот раз мы все обсудили с коллегами из Федерации гимнастики и решили, что сейчас хорошее время. Я хотела бы расширить свой опыт и получить новые знания не только в области гимнастики, но и в олимпийском комитете. Всего было 37 кандидатов, а отобралось вместе с президентами и вице-президентами 18 человек. То есть конкурс был плотный.

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