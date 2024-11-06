Эстонский олимпийский комитет приступил к работе в новом составе. Похоже, спортивный мир страны ожидают серьезные перемены и многие ждут их с нетерпением. Новый президент, новые вице-президенты, обновленный исполнительный комитет и - сложнейшие условия, когда урезается финансирование и нужно искать новые пути.
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Одна из трех женщин в Эстонском олимпийском комитете: сбавить обороты? Все только начинается!
Наталья Инно - вице-президент Эстонской федерации гимнастики, прошла серьезный конкурс и стала одной из трех женщин, вошедших в обновленный состав ЭОК. Несмотря на то, что сейчас она отвечает за организацию чемпионата Европы по художественной гимнастике, который пройдет в июне будущего года в Таллинне и готовится к выборам правления Эстонской федерации гимнастики, свою новую работу она считает возможностью получить новый опыт и уверена, что времени хватит на все.
- Видеть твое имя в числе избранных руководителей ЭОК - очень приятно. Как получилось, что ты оказалась в исполкоме Олимпийского комитета?