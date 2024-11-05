СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража сейфа с наличными, нарушение Закона о государственной границе, застрявшие в лифте люди

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже сейфа с наличными, а также о нарушении Закона о государственной границе на пограничной линии. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП с участием двух автомобилей и о застрявших в лифте людей.