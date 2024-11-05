Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже сейфа с наличными, а также о нарушении Закона о государственной границе на пограничной линии. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП с участием двух автомобилей и о застрявших в лифте людей.
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража сейфа с наличными, нарушение Закона о государственной границе, застрявшие в лифте люди
Насилие
1 ноября квартире на улице Раадику в Ласнамяэ возник конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина избил 40-летнюю и 37-летнюю женщин, а также 37-летнего мужчину. Все участники были в состоянии алкогольного опьянения.