Вт, 5.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Спасатели прочитали лекцию молодым людям, выбравшим неподобающее место для костра

Copy
Молодые люди нарушили правила разведения костров. Иллюстративное фото.
Молодые люди нарушили правила разведения костров. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Спасателям, вызванным вчера вечером на улицу Роху в Пярну, пришлось прочитать лекцию молодым людям, устроившим костер в неположенном месте.

Спасателей вызвали на улицу Роху в темное время суток; молодые люди разожгли костер всего в нескольких метрах от стены жилого дома. Спасатели попросили молодых людей потушить костер и убрать угли.

После этого люди в форме прочитали молодым людям учебную лекцию, разъяснив им правила разведения костров в Пярну.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх