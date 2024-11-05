Спасателям, вызванным вчера вечером на улицу Роху в Пярну, пришлось прочитать лекцию молодым людям, устроившим костер в неположенном месте.
Спасатели прочитали лекцию молодым людям, выбравшим неподобающее место для костра
Спасателей вызвали на улицу Роху в темное время суток; молодые люди разожгли костер всего в нескольких метрах от стены жилого дома. Спасатели попросили молодых людей потушить костер и убрать угли.
После этого люди в форме прочитали молодым людям учебную лекцию, разъяснив им правила разведения костров в Пярну.