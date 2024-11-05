ФОТО Около художественного музея Kumu появятся строения специального назначения

Детальная планировка охватывает земельные участки в Ласнамяэ по адресу Валге, 4d и 4e и прилегающие к ним территории. Общая площадь будущей застройки, ограниченной улицами Лаагна-теэ, Ууслинна и Валге, занимает 4,7 гектара.

В рамках планировки будут определены семь земельных участков: два для строительства общественных зданий, один – для жилого дома с коммерческими помещениями, один – для общественных пространств и три – для транспортной инфраструктуры.

Визуализация детальной планировки подготовлена архитектурным бюро JVR OÜ. Фото: Управа города Таллинна.

Планировка предусматривает разрешение на строительство зданий высотой от трех до четырех этажей. Также в документе отражены решения по озеленению, благоустройству, подъездным путям, парковке и инженерным сетям, что обеспечит жителям района комфортную городскую с хорошим транспортным соединением.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что участок удобно расположен для размещения необходимых горожанам услуг.

«Участки на улице Валге находятся на границе Кесклинна и Ласнамяэ, с хорошей транспортной доступностью. Это отличное место для развития, в том числе, услуг для пожилых людей – сферы, которой Таллинн уделяет все больше внимания. При проектировании центров таких услуг, как проживание с поддержкой или дневной уход, важно окружить их благоустроенной и зеленой городской средой. Это улучшает повседневную жизнь пожилых людей, побуждая их выходить на улицу, двигаться и общаться», - пояснила Липпус.

Визуализация детальной планировки подготовлена архитектурным бюро JVR OÜ. Фото: Управа города Таллинна.