Таллиннская городская управа инициировала детальную планировку земельных участков, расположенных рядом с художественным музеем Kumu. Что же там построят?
ФОТО ⟩ Около художественного музея Kumu появятся строения специального назначения
Детальная планировка охватывает земельные участки в Ласнамяэ по адресу Валге, 4d и 4e и прилегающие к ним территории. Общая площадь будущей застройки, ограниченной улицами Лаагна-теэ, Ууслинна и Валге, занимает 4,7 гектара.
В рамках планировки будут определены семь земельных участков: два для строительства общественных зданий, один – для жилого дома с коммерческими помещениями, один – для общественных пространств и три – для транспортной инфраструктуры.
Планировка предусматривает разрешение на строительство зданий высотой от трех до четырех этажей. Также в документе отражены решения по озеленению, благоустройству, подъездным путям, парковке и инженерным сетям, что обеспечит жителям района комфортную городскую с хорошим транспортным соединением.
Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что участок удобно расположен для размещения необходимых горожанам услуг.
«Участки на улице Валге находятся на границе Кесклинна и Ласнамяэ, с хорошей транспортной доступностью. Это отличное место для развития, в том числе, услуг для пожилых людей – сферы, которой Таллинн уделяет все больше внимания. При проектировании центров таких услуг, как проживание с поддержкой или дневной уход, важно окружить их благоустроенной и зеленой городской средой. Это улучшает повседневную жизнь пожилых людей, побуждая их выходить на улицу, двигаться и общаться», - пояснила Липпус.
Участки на улице Валге будут использоваться для различных целей, и создание дома престарелых или центра дневного ухода позволит снизить нагрузку на социальные службы города, обеспечивая пожилых людей и их семьи необходимыми услугами в непосредственной близости от дома.
Вице-мэр по социальным вопросам Карл Сандер Казе отметил, что город постепенно формирует равномерную систему доступа к социальным услугам.
«Участок на границе районов Кесклинн и Ласнамяэ может стать местом для оказания социальной помощи людям с нарушениями памяти или способствовать сокращению очередей на услугу дневного и недельного ухода в столице. Окончательное решение зависит от бюджетных возможностей и обсуждения с местными жителями, так как при разработке детальной планировке важно учитывать их интересы и потребности», – подчеркнул Казе.
В квартале, ограниченном улицами Лаагна-теэ, Ууслинна и Валге, большинство зданий – четырехэтажные жилые дома. В этом районе также расположены несколько общественных объектов: Таллиннская ласнамяэская школа механики, Департамент транспорта, музей Kumu, а также парки Кадриорг и Паэ. На противоположной стороне Лаагна-теэ находятся управа Ласнамяэ, ласнамяэский центр активности, центр дневного ухода и несколько детских садов.
Новая детальная планировка соответствует общей планировке жилых зон Ласнамяэ. Ранее разработанный план был признан недействительным в связи с изменениями в законодательстве и градостроительной ситуации. В настоящее время запланированы здания иного типа и меньшей высоты по сравнению с проектом, предложенным в 2004 году.
С материалами можно ознакомиться в Таллиннском регистре детальных планировок.