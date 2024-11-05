Исследование: треть опрошенных рассматривает возможность смены работы

Международное исследование, проведенное компанией ManpowerGroup, проанализировало благополучие, удовлетворенность, уверенность в себе и ожидания работников в разных странах.

Положительным моментом является то, что 80% работающих отмечают важность своей роли, а 60% довольны своей работой. К сожалению, 49% сотрудников признают, что ежедневно испытывают на работе стресс, и такие люди вдвое чаще задумываются о смене места работы.

Еще одним фактором, заставляющим людей задуматься о смене работы, является отсутствие возможностей развития и карьерного роста: 59% работников отметили, что за последние шесть месяцев не проходили никакого развивающего обучения.

«Результаты неудивительны, – отметил глава Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. – С одной стороны, мы знаем, что давно прошли времена, когда люди работали в одной организации половину своей жизни, и, к тому же, понятно, что амбициозные молодые люди, которые одновременно учатся и работают, стараются использовать каждую новую возможность».

«С другой стороны, эти результаты важны для работодателей, поскольку люди, которые ощущают важность своей работы, видят возможности для роста и не испытывают постоянного стресса, не задумываются о смене работы. Опытный, лояльный сотрудник – большая ценность для любого работодателя. Текучесть кадров – заметная статья предпринимательских расходов, и тот факт, что треть респондентов рассматривает возможность смены работы, заслуживает особого внимания», - сказал Калдра.

В опросе, проведенном в апреле и мае 2024 года, приняли участие 12 062 работников из 16 стран мира (Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Италия, Польша, Нидерланды, Испания, Швейцария, Великобритания, США, Канада, Австралия, Мексика, Сингапур, Япония). Исследование включало анализ благополучия, удовлетворенности и уверенности сотрудников в себе.