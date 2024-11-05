О расширении сети продуктовых магазинов Grossi говорили уже много лет, и компания OG Elektra, принадлежащая бизнесмену Олегу Гроссу, приобрела для этого здание на улице Метса в Пярну еще в 2019 году.
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Долгожданный продуктовый магазин бизнесмена Гросся так и не откроется
Пять лет назад газета Pärnu Postimees сообщала, что торговый ландшафт Пярну станет разнообразнее, а конкуренция усилится, поскольку на улице Метса, 13a, планируется открытие продуктового магазина Grossi.
Однако из-за того, что компании OG Elektra не удалось договориться с горуправой Пярну о проектных условиях, строительство магазина отложили на неопределенный срок, и в этом здании до позапрошлой недели находился боулинг-центр.