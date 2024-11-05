Свежее открытие американских ученых: в предотвращении рака играет важную роль неожиданный фактор

«Более высокие уровни омега-3 и омега-6 были связаны с более низким уровнем заболеваемости раком, - рассказал Medical Xpress ведущий автор исследования Ючен Чжан, докторант Колледжа общественного здравоохранения Университета Джорджии. - Эти результаты показывают, что людям следует потреблять больше этих жирных кислот в своем рационе».

Участники с более высоким уровнем омега-3 имели меньше случаев рака легких, кишечника, желудка и других желудочно-кишечных путей. Более высокие уровни омега-6 были связаны с более низким уровнем заболеваемости 14 различными типами рака, включая рак мозга, меланому и рак мочевого пузыря.

Исследование было основано на исследовании, проведенном в Великобритании, в котором приняли участие более 250 000 человек в течение десяти лет. За это время почти у 30 000 участников развилась та или иная форма рака.

Предыдущие исследования предполагали связь между уровнем жирных кислот и риском развития рака, но ни одно из них не смогло убедительно доказать, что полезные жирные кислоты снижают риск развития рака или повышают вероятность выживания.

В исследовании высокие уровни жирных кислот были связаны с более низким риском развития рака, независимо от других факторов риска, таких как высокий индекс массы тела, употребление алкоголя или низкая физическая активность.

Так называемые полезные жиры омега-3 и омега-6 необходимы для здоровья и содержатся в жирной рыбе, орехах и некоторых растительных маслах, например, рапсовом масле.

Однако омега-жирные кислоты не следует считать волшебным средством против рака - стоит предположить, что люди, потребляющие их в нужных количествах, также живут здоровой жизнью и в других отношениях.