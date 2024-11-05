В составе сборной Эстонии на матчи Лиги наций отсутствуют три важных игрока

Главный тренер сборной Юрген Хенн озвучил сегодня состав команды. По состоянию здоровья в списке нет Артура Пикка, Маттиаса Кяйта и Рауно Саппинена.

Также в составе нет Эрика Сорга, который играет во Вьетнаме. Под вопросом участие Мяртена Круузе – он повредил связку и не играл в понедельничном матче. По словам Юргена Хенна, защитник настроен оптимистично и надеется выступить со сборной.

Мужская сборная Эстонии на данный момент заработала три очка в 1-й подгруппе C-дивизиона Лиги наций, что ставит ее на третье место в сравнении со Швецией, Словакией и Азербайджаном. Швеция и Словакия имеют по десять очков, а Азербайджан остается на последнем месте с нулевым счетом.

Игра со сборной Азербайджана состоится 16 ноября в 16:00 по эстонскому времени на городском стадионе Габалы (Азербайджан). Финальный матч года мужской сборной состоится 19 ноября в Трнаве (Словакия), где они сыграют со сборной страны. Начало в 21:45 по эстонскому времени.

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