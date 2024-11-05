Найти хороших специалистов на рынке труда крайне сложно, поскольку из учебных заведений выходит мало молодых инженеров и техников, пишет dv.ee.
Зарплата высокая, работников нет: в Эстонии наблюдается дефицит инженеров
В этом виноват имидж инженерной профессии, которая ассоциируется с людьми в мешковатых пиджаках и костюмах. Однако руководители инженерных компаний стремятся разрушить этот стереотип.
По словам руководителей компаний, зарплаты инженеров высоки – недавний выпускник университета может достичь уровня заработной платы в 3000 евро за один-два года. Таким образом, проблема намного глубже, чем уровень зарплаты или доступность работ.
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