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Зарплата высокая, работников нет: в Эстонии наблюдается дефицит инженеров

Редактор: rus.postimees.ee
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Молодежь не сильно заинтересована в изучении инженерных специальностей.
Молодежь не сильно заинтересована в изучении инженерных специальностей. Фото: Virumaa kolledž

Найти хороших специалистов на рынке труда крайне сложно, поскольку из учебных заведений выходит мало молодых инженеров и техников, пишет dv.ee.

В этом виноват имидж инженерной профессии, которая ассоциируется с людьми в мешковатых пиджаках и костюмах. Однако руководители инженерных компаний стремятся разрушить этот стереотип.

По словам руководителей компаний, зарплаты инженеров высоки – недавний выпускник университета может достичь уровня заработной платы в 3000 евро за один-два года. Таким образом, проблема намного глубже, чем уровень зарплаты или доступность работ.

Читайте подробнее на dv.ee.

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