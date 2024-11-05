В полицию поступило сообщение о том, что в период с вечера 1 ноября по утро 4 ноября в деревне Вылла в волости Тори были взломаны двери строящихся хозяйственных построек, откуда были похищены инструменты и строительные материалы.
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Воры взломали двери хозпостройки и унесли с собой бензопилы и перфоратор
По словам потерпевшего, было похищено несколько инструментов Makita, аккумуляторы, зарядные устройства, бензопилы, генератор, компрессор, перфоратор, трубы. Более подробная инвентаризация украденного еще продолжается. По предварительной оценке, ущерб составляет почти 3000 евро.
В полицию поступило заявление еще об одной краже: в понедельник, между 11.30 и 13.00 в Пярну у торгового центра Port Artur 2 был украден поставленный на замок белый женский велосипед Classic Avenue. Ущерб составляет 482 евро.