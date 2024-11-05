Вт, 5.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Воры взломали двери хозпостройки и унесли с собой бензопилы и перфоратор

Copy
Место кражи в деревне Вылла.
Место кражи в деревне Вылла. Фото: Erakogu

В полицию поступило сообщение о том, что в период с вечера 1 ноября по утро 4 ноября в деревне Вылла в волости Тори были взломаны двери строящихся хозяйственных построек, откуда были похищены инструменты и строительные материалы.

По словам потерпевшего, было похищено несколько инструментов Makita, аккумуляторы, зарядные устройства, бензопилы, генератор, компрессор, перфоратор, трубы. Более подробная инвентаризация украденного еще продолжается. По предварительной оценке, ущерб составляет почти 3000 евро.

В полицию поступило заявление еще об одной краже: в понедельник, между 11.30 и 13.00 в Пярну у торгового центра Port Artur 2 был украден поставленный на замок белый женский велосипед Classic Avenue. Ущерб составляет 482 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх