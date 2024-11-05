Премьер-министр Михал: Европе нужно ускорение

По его словам, цель и темпы расширения Евросоюза необходимо сохранять, поддерживая интеграцию в ЕС Украины, Молдовы и других проевропейских стран и честно привлекая внимание государств, которые отступили от европейских ценностей, к последствиям подобных шагов.

Михал напомнил, что 79 процентов экспорта и 87 процентов импорта Эстонии связаны со странами Европейской экономической зоны, и эффективность внутреннего рынка ЕС для нас так же важна, как и восстановление экономического роста Эстонии.

«С той же решимостью, с которой мы вместе действовали в ЕС для преодоления последствий Covid-19 и энергетического кризиса и поддержки Украины, мы должны заключить и реализовать соглашения для повышения конкурентоспособности европейской экономики, - сказал премьер-министр. - Четыре основные цели Эстонии - это простая и эффективная бизнес-среда на внутреннем рынке, равные возможности для компаний независимо от толщины кошелька их родной страны, развитие чистых технологий и трансграничной инфраструктуры, без которых единый рынок не может функционировать».

Он добавил, что эффективные решения, опробованные в бизнес-среде Эстонии, также должны быть взяты на вооружение в Европейском союзе, как в свое время цифровая идентификация. По мнение Михала, источником роста и конкурентоспособности также нужно сделать зеленые технологии, чтобы достичь климатической нейтральности выгодным для экономики путем.

Премьер-министр также остановился на важных для нашего региона инфраструктурных проектах, таких как синхронизация электросистем стран Балтии с континентальной Европой, создание новых энергетических коммуникаций между Эстонией и Финляндией и Латвией, а также Rail Baltic.

Михал выразил удовлетворение, что в этом году Rail Baltic стала реальной стройкой и что к концу года будет построено более 70 километров основного маршрута. «Важно, чтобы к 2030 году поезда из Таллинна в Варшаву начали ходить», - подчеркнул глава правительства.