В самом большом из новых микрорайонов Таллинна продолжается строительство жилья

«В Мустамяэ много старой недвижимости, а вот новых проектов по сравнению с другими районами города здесь предлагается меньше. Однако люди ценят Мустамяэ как среду проживания, и семьи стремятся улучшать свои жилищные условия, поэтому мы продолжаем видеть спрос на энергоэффективные и доступные новые квартиры», - рассказал о начале нового проекта руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

На этой неделе девелопер Bonava выводит на рынок уже десятый этап проекта Уус-Мустамяэ. В новом шестиэтажном здании класса энергоэффективности A, которое появится по адресу Рабакюла, 16, будет в общей сложности 33 квартиры площадью от 39 до 75 м2. Строительные работы планируется начать в ближайшие месяцы, чтобы передать новые квартиры клиентам уже к концу 2025 года.

Новый дом на Рабакюла, 16 в Уус-Мустамяэ. Фото: Bonava Eesti

«Рынок постепенно восстанавливается. Сильный рынок труда, растущие доходы, снижение процентных ставок и конкуренция между банками на рынке кредитования способствуют принятию решений о покупках, которые ранее откладывались. Активизация вторичного рынка также помогает реализовать существующую недвижимость, чтобы переехать в новое жилье. Одним из многих преимуществ домов класса энергоэффективности A является более низкая процентная ставка по кредиту», - добавил Лааноя.

«За пять лет, в течение которых мы развиваем эту территорию, здесь поселилось столько людей, что население Уус-Мустамяэ можно сравнить с населением таких микрорайонов, как Кельмикюла, Юхкентали или Тынисмяги. Уус-Мустамяэ – крупнейший проект Bonava в Эстонии, объем инвестиций в который на данный момент превысил 100 миллионов евро», - рассказал руководитель по развитию Bonava Маргус Клаос.

На крыше шестиэтажного здания по адресу Рабакюла, 16 будут установлены солнечные панели, а также эффективные вентиляционные агрегаты, и в результате зданию будет присвоен класс энергоэффективности A. Это позволит будущим жителям снизить расходы на содержание квартир. Все квартиры будут иметь окна от пола до потолка, балкон и отдельную кладовку. В микрорайоне Уус-Мустамяэ уже построено 700 квартир, а центральной точкой района является парк площадью около 7000 м2 с зонами для пикников, различными игровыми площадками, трассой для памп-трека и тренажерным залом под открытым небом.