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Депутат Европарламента Яна Тоом подала в суд на журналиста

Перевод: Валерия Ермакова
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Яна Тоом.
Яна Тоом. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Депутат Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия) подала 5 ноября иск в Харьюский уездный суд, требуя, чтобы журналист Теэт Корстен опроверг опубликованные о ней в Facebook утверждения и удалил соответствующие посты.

11 июня Теэт Корстен опубликовал на своей странице в Facebook сообщение: «По моей информации, Кылварту поступил намек из Москвы, что в Брюссель все-таки должна поехать Яна - проверенный оперативный сотрудник».

15 июня Корстен добавил: «Это была не шутка. Только что подтвердилось».

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