Квадроберы и фурри в Эстонии: эксперт объясняет, когда родителям стоит бить тревогу

Кай Халлик говорит, что тема фурри (фурри - поклонники антропоморфных животных - прим. ред.) уже несколько лет обсуждается в разных странах и частях света, а ее распространение поддерживают социальные платформы, такие как TikTok.

«Хотя YouTube и TikTok полны видео с фурри, и дети с этим хорошо знакомы, взрослые, включая учителей и психологов, знают об этом мало. Для подростков же это зачастую настолько обыденное явление, что они могут даже делиться этим с домашними», - сказала она.

Руководитель службы помощи детям Департамента социального страхования Кай Халлик Фото: Департамент социального страхования

Хотя не существует единого определения, обычно фурри описывают как людей, выбирающих для себя «тотемное животное» - персонаж, наделенный человеческими чертами, с которым они себя отождествляют.

«Чаще всего это кошки, волки, лисы, собаки, а также драконы или вымышленные существа и персонажи из мультфильмов, - перечисляет руководитель службы помощи детям Департамента социального страхования. - Для большинства фурри - это просто хобби, ролевая игра и фантазия. Однако некоторые верят, что у них действительно есть душа животного, заключенная в человеческом теле».

По словам Халлик, одним из явлений в рамках этой субкультуры стали квадроберы - бегающие на четвереньках дети, которые подражают животным, надевая маски и хвосты.

Важно, чтобы родители пытались изучить и понять это явление