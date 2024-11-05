На прошлой неделе портал Limon рассказал о необычном инциденте в таллиннском контактном зоопарке, где бабушка выгуливала на поводке внука-квадробера. Руководитель службы помощи детям Департамента социального страхования Кай Халлик рассказала Rus.Postimees, что скрывается за этим новым явлением, как вести себя родителям с детьми-квадроберами и когда стоит бить тревогу.
Квадроберы и фурри в Эстонии: эксперт объясняет, когда родителям стоит бить тревогу
Кай Халлик говорит, что тема фурри (фурри - поклонники антропоморфных животных - прим. ред.) уже несколько лет обсуждается в разных странах и частях света, а ее распространение поддерживают социальные платформы, такие как TikTok.
«Хотя YouTube и TikTok полны видео с фурри, и дети с этим хорошо знакомы, взрослые, включая учителей и психологов, знают об этом мало. Для подростков же это зачастую настолько обыденное явление, что они могут даже делиться этим с домашними», - сказала она.
Хотя не существует единого определения, обычно фурри описывают как людей, выбирающих для себя «тотемное животное» - персонаж, наделенный человеческими чертами, с которым они себя отождествляют.
«Чаще всего это кошки, волки, лисы, собаки, а также драконы или вымышленные существа и персонажи из мультфильмов, - перечисляет руководитель службы помощи детям Департамента социального страхования. - Для большинства фурри - это просто хобби, ролевая игра и фантазия. Однако некоторые верят, что у них действительно есть душа животного, заключенная в человеческом теле».
По словам Халлик, одним из явлений в рамках этой субкультуры стали квадроберы - бегающие на четвереньках дети, которые подражают животным, надевая маски и хвосты.
Важно, чтобы родители пытались изучить и понять это явление
«Они отличаются от фурри, поскольку их цель - не отождествление с определенным животным, а принадлежность к глобальному движению, - поясняет эксперт. - В этом контексте можно также упомянуть терианов, также считающих себя животными, хотя такое самовыражение более характерно для взрослых».
Фурри-фэндом - растущая субкультура, позволяющая ее участникам самовыражаться через образы животных и костюмы. «Важно, чтобы родители пытались изучить и понять это явление, не путая его с ролевыми играми маленьких детей. Для младших детей нормально играть в переодевание и представлять себя животными, что помогает развивать их воображение и творческое мышление», - подчеркивает Халлик.
Фурри-фэндом включает создание «фурсон» - уникальных персонажей животных, отражающих стиль и черты личности их создателей. «Каждая фурсона уникальна и может быть как реалистичным, так и вымышленным существом, от мифологических до придуманных животными с особым характером и внешним видом», - говорит она.
Халлик отметила, что с этой темой связаны мифы и заблуждения, например, что фурри ведут себя как животные в обычной жизни или что их сообщество связано с неподобающими действиями.
Родителям стоит обсуждать с детьми возможные риски
«Большинство фурри отвергают такие мифы, подчеркивая, что их интерес направлен на творчество и дружбу, а не на неподобающее поведение. Многие фурри обретают в этом сообществе чувство безопасности и принадлежности, особенно если вне его они чувствовали себя изолированными или подвергались травле», - объясняет Халлик.
Когда родителям стоит беспокоиться?
По словам руководителя службы помощи детям, родителям следует обратить внимание, если увлечение фэндомом становится навязчивым или начинает мешать повседневным делам и обязанностям ребенка. «Тревожными сигналами могут быть также социальная изоляция ребенка или использование фурсоны как способ ухода от реальности», - перечисляет Халлик.
Она подчеркнула, что родители могут поддержать своих детей, изучая фэндом и проявляя интерес к увлечениям ребенка. «Открытое общение поможет детям чувствовать себя в безопасности, делясь своими интересами. Также родителям стоит обсуждать с детьми возможные риски в интернете и следить за тем, как и с кем они взаимодействуют в сообществе, чтобы предотвратить возможные опасности, - предупреждает Халлик. - Поддержка родителей помогает ребенку безопасно развиваться в этом сообществе, способствуя его положительному социальному и эмоциональному развитию».