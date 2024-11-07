«Зачем переделывать то, что и так прекрасно функционирует?»: как Таллинн определяет, какие дороги нужно ремонтировать

«Недавно на Лаагна-теэ перестелили кусок дорожного полотна, который и до того был совершенно нормальным. Я каждый день езжу по этой дороге на работу и знаю, о чем говорю: она не была разбитой, не было ни ям, ни колеи. Абсолютно все нормально, но чем-то она все-таки не угодила. Теперь все катаются по гладкому асфальту, впрочем, как и прежде, но без дорожной разметки - этим почему-то город не спешит озадачиться, видимо, сойдет и так», - написала она в своем письме в конце октября.