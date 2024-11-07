Совсем недавно на Мустакиви-теэ в Таллинне проходили ремонтные работы по перекладке асфальта, которые сопровождались пробками и недовольством горожан. По мнению некоторых ласнамяэсцев, дорога на этой улице и так находилась в хорошем состоянии и не нуждалась в срочном обслуживании. С другой стороны, в Таллинне хватает дорог, на которые без слез не взглянешь. По каким критериям город определяет, какая улица нуждается в реновации, а какая нет?
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«Зачем переделывать то, что и так прекрасно функционирует?»: как Таллинн определяет, какие дороги нужно ремонтировать
В редакцию обратилась читательница Светлана, которая пожаловалась на неудобства в связи с недавними ремонтными работами на Мустакиви-теэ, а также вспомнила и о работах на другой важной транспортной артерии столицы.
«Недавно на Лаагна-теэ перестелили кусок дорожного полотна, который и до того был совершенно нормальным. Я каждый день езжу по этой дороге на работу и знаю, о чем говорю: она не была разбитой, не было ни ям, ни колеи. Абсолютно все нормально, но чем-то она все-таки не угодила. Теперь все катаются по гладкому асфальту, впрочем, как и прежде, но без дорожной разметки - этим почему-то город не спешит озадачиться, видимо, сойдет и так», - написала она в своем письме в конце октября.