История подростка, ушедшего из оккупации в ВСУ: «Моего друга убили, когда он шел домой. Ему было 17 лет»

Фабрика в Херсоне, рядом с которой россияне расстреляли 17-летнего мальчика. Фото: Из личного архива.

Полиция Херсона до сих пор ищет свидетелей расстрела мальчика и, разумеется, российских военных, причастных к преступлению. После этого случая Женя твердо усвоил правило: россиян нужно обходить стороной, никогда не знаешь, что взбредет им в голову.

Никто не знал, что мы не вернемся

В октябре 2022 года учащимся колледжа, где учился 17-летний Евгений, предложили поездку на двухнедельный отдых в Крыму. К тому времени взрывы, стрельба, проверки, похищения стали обыденностью жителей Херсона. Все друзья парня ехали на отдых, родители Евгения тоже дали согласие.

«Дали подпись, чтобы я поехал и отдохнул, посмотрел Крым. Никто не знал, что никто уже не вернется. Они хотели, чтобы я просто съездил проветриться в Крым, в Херсоне нечего было делать. Уж лучше побыть в Крыму и вернуться, чем просто сидеть в Херсоне и тупо там гнить», - говорит Евгений.

8 октября 2022 года, чуть больше чем за месяц до деоккупации, около 16 автобусов с детьми отправились из Херсона в лагерь «Здравница» в Евпатории. Евгений был среди них.

Лагерь «Здравница» в Евпатории, куда привезли молодых жителей Херсона. Фото: Из личного архива.

«Мы просто гуляли, нас водили на море, по монастырям», - вспоминает Евгений. К тому времени ему исполнилось 18 лет. В отличие от младших детей, ему не приходилось ходить в местную школу.