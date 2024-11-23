Евгений был одним из тех подростков, кого россияне вывезли из оккупированного Херсона в Крым. Это было в начале октября 2022 года, ему было тогда 17 лет. Евгений оказался в сотне километров от дома и понял, что ждать спасения нет смысла. Он сам заработал на билет и вернулся в Украину. Сейчас он служит в ВСУ.
История подростка, ушедшего из оккупации в ВСУ: «Моего друга убили, когда он шел домой. Ему было 17 лет»
Эта история - не просто рассказ об одном человеке, это свидетельство несокрушимости духа, живущего в сердце каждого, кто столкнулся с испытаниями войны. Герой этой истории наотрез отказался дать свое фото, даже в маске, но предоставил фотографии с места событий.
Другу было 17, когда его расстреляли
В первый день вторжения - 24 февраля 2022 года - российские военные перешли административную границу Херсонской области с аннексированным Крымом и начали боевые действия. В пригороде Херсона шли бои.
«Я был дома, в Херсоне. Я собирался в школу, но мама пришла и сказала, что я никуда не пойду, так как началась война», - вспоминает Евгений.
В марте 2022 года украинские войска потеряли контроль над Херсоном. После тяжелых и длительных боев почти весь Херсонский регион был оккупирован россиянами.
Подросток рассказал, что на занятых территориях Украины россияне при поддержке коллаборантов из местных создавали оккупационные администрации, похищали проукраинских активистов, военных, полицейских, политиков, журналистов, учителей. Их пытали, а затем убивали.
«Мы просто жили и ждали возвращения отца. Мы работали с волонтерами - готовили горячие обеды. Денег не было, жили этими горячими обедами», - рассказывает парень. В Херсоне было чрезвычайно опасно оставаться, но уехать оттуда семья не могла.
«Нужно было во всем подчиняться. За малейшим неповиновением следовал расстрел. Так моего друга убили, когда он вечером возвращался домой. Его расстреляли. Ему тогда было 17 лет», - вспоминает Евгений.
Полиция Херсона до сих пор ищет свидетелей расстрела мальчика и, разумеется, российских военных, причастных к преступлению. После этого случая Женя твердо усвоил правило: россиян нужно обходить стороной, никогда не знаешь, что взбредет им в голову.
Никто не знал, что мы не вернемся
В октябре 2022 года учащимся колледжа, где учился 17-летний Евгений, предложили поездку на двухнедельный отдых в Крыму. К тому времени взрывы, стрельба, проверки, похищения стали обыденностью жителей Херсона. Все друзья парня ехали на отдых, родители Евгения тоже дали согласие.
«Дали подпись, чтобы я поехал и отдохнул, посмотрел Крым. Никто не знал, что никто уже не вернется. Они хотели, чтобы я просто съездил проветриться в Крым, в Херсоне нечего было делать. Уж лучше побыть в Крыму и вернуться, чем просто сидеть в Херсоне и тупо там гнить», - говорит Евгений.
8 октября 2022 года, чуть больше чем за месяц до деоккупации, около 16 автобусов с детьми отправились из Херсона в лагерь «Здравница» в Евпатории. Евгений был среди них.
«Мы просто гуляли, нас водили на море, по монастырям», - вспоминает Евгений. К тому времени ему исполнилось 18 лет. В отличие от младших детей, ему не приходилось ходить в местную школу.
Через три недели после начала «двухнедельного» отдыха родители забрали Евгения. К тому времени ситуация в Херсоне обострилась, поскольку украинские силы готовились к контрнаступлению.
Вместе с семьей парень из Крыма уехал в Россию, где им как беженцам предоставили жилье и финансовую помощь. Но Евгений не планировал оставаться в РФ - у него был план возвращения домой и четкая цель.
Я хотел обратно в Украину
Евгений нелегально работал в России, чтобы заработать на билет домой. Парень отправился на приемку металла, где продавались строительные материалы.
«Я там пилил и помогал людям с выбором материалов. Они приходили, выбирали, я просто отрезал то, что им нужно. Потом в конце месяца получил зарплату - 300 долларов. Мне вообще не хватало на возращение домой, но чудесным образом мне помогли», - рассказывает Евгений.
Новые знакомые, которых он встретил в РФ, не поддерживали агрессию своей страны против Украины. Они дали парню денег, чтобы тот смог добраться на родину. Этих денег ему хватило даже на еду в пути.
Когда подъезжали к границе России с Латвией, Евгений ожидал длительного допроса и волновался, выпустят ли его из России. Но все обошлось: через 50 минут он уже пересекал последнюю границу, державшую его в РФ. А дальше была Польша.
Сначала Женя добрался из Польши в Германию, где его уже ждал друг. Там он прожил около трех месяцев. Парень знал, что не останется. «Мне нравилось жить дома, в Херсоне. Я хотел обратно в Украину, я не хотел строить свое будущее в Германии, я хотел участвовать в нашей борьбе», - объясняет Евгений.
Спустя почти год после того как его вывезли в Крым, 1 октября 2023 года Евгений, наконец-то, вернулся обратно в Украину. Уже через несколько месяцев после возвращения он принес присягу украинскому народу и встал в строй украинской армии. Ему было 19 лет. Это непризывной возраст, но добровольно мобилизоваться можно.
«У меня сразу было целью возвращаться и вставать в строй, поэтому я не рассматривал никаких планов, чтобы просто работать и жить там где-то в Европе. Моя мотивация? Это наша страна, наша нация», - говорит Евгений.
Когда смотришь на эти ранения, вспоминаешь, что ты один
Евгений добровольно мобилизовался в штурмовую бригаду, прошел боевую подготовку и через несколько месяцев оказался на фронте. Сразу попал на сложные направления: например, принимал участие в боях за Авдеевку, когда она была под наступлением россиян.
Евгений дважды был ранен. Первое ранение не было серьезным, и сразу после госпитализации он быстро вернулся назад. Во второй раз ему уже не так повезло.
«Я слышу свист, пригибаюсь. И потом бах! Ударило в затылок, очень сильно контузило. Все в глазах расплывалось, потемнело, я заполз в блиндаж. Кричу, что у меня плечо пробито, шея очень сильно болит, по лицу, по щеке текла кровь, я прилег. Мне посмотрели плечо - оно пробито, голова тоже была пробита, там были осколки», - вспоминает парень.
Женю эвакуировали и перевезли в больницу, где он еще месяц проходил лечение. Маленькие осколки из головы врачам вытащить не удалось, это напоминание о войне останется с ним навсегда.
«Единственное, когда собираюсь с мыслями, идет слеза по щеке. Когда смотришь на эти ранения, вспоминаешь, что ты один… Родители где-то далеко, родные, друзья…» - рассказывает боец.
После первого ранения парень оборвал связь с родными, чтобы они не беспокоились о нем. На вопрос, не хочет ли он остановиться - без колебаний говорит «нет»: «Мне так больше нравится, чем прятаться в Европе. Лучше сражаться с оружием в руках».
Материал создан в рамках The Reckoning Project (TRP) - инициативы украинских и международных журналистов, аналитиков, юристов по документированию военных преступлений.