МАРТ ЛААР Михал наступил на те же грабли, что и Кая Каллас

Или есть надежда, что все это заставит следующее правительство сделать восстановление налога на прибыль предприятий постоянным? Надо также признать, что с переходом к так называемой широкой национальной обороне уже все можно считать гособороной, начиная с красного галстука министра внутренних дел и заканчивая его же крестовым походом против монахинь в Куремяэ.

Уходя в отставку в знак протеста против нерешительности в вопросе гособороны, канцлер Кусти Сальм провел параллели с 1939 годом. Позже этим возмущались, потому что сейчас мы все еще находимся в принципиально другой ситуации, но при этом всплывают то одни, то другие знакомые черты. Как, например, воинственные речи о том, что любого противника можно задавить пулями, что, к сожалению, сопровождается «медленным прорывом» в приобретении нового оружия. Или же если мы обратим внимание на нежелание власть имущих прислушиваться к чьим-то советам или предостережениям.

Виктор Обет оставил нам воспоминания о заседании Общества эстонских студентов в 1939 году после так называемого соглашения о базах, где критиковалось решение правительства позволить Красной Армии высадиться без сопротивления. Премьер-министр из «выпускников» Каарел Ээнпалу, оправдывая решение правительства, сказал, что в конечном итоге это лучше для всех и что правительство знает, что делает, объявив в конце заседания: «Мы руководим, мы и несем ответственность!»...»