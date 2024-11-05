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МАРТ ЛААР Михал наступил на те же грабли, что и Кая Каллас

Перевод: Павел Соболев
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Март Лаар.
Март Лаар. Фото: Tairo Lutter
  • Уже говорят, что Михал является министром в правительстве Ляэнеметса
  • Раздел о гособороне в проекте бюджета вызывает разочарование
  • Пост премьера не всегда приносит популярность и доверие, но могло бы быть доверие к его курсу

Несколько месяцев назад я проанализировал коалиционное соглашение правительства Михала и понял, что единственное, что можно сказать наверняка на данный момент, это то, что там нет ничего определенного. Хотя я немного скептически относился к мнениям, что новое правительство не повторит ошибок предыдущего, я пообещал выступить снова, когда станет ясно, сделает ли правительство Михала что-то конкретное в дополнение к словам, или все так и останется разговорами, пишет бывший премьер-министр Март Лаар («Отечество»).

Сейчас проект госбюджета на 2025 год находится во втором чтении в Рийгикогу и время высказаться пришло. Я знаю, что, поступая так, я рискую попасть в список «рупоров Кремля», составленный Юргеном Лиги, как критик государственного бюджета, не говоря уже о том, что я могу оказаться в сфере интересов «полиции нравов» соцдемов. На всякий случай сразу добровольно признаюсь, что являюсь одним из сторонников рыночной экономики, а в отношении памятника Лихула я уже давно нахожусь в замешательстве и ступил на неверную дорогу. После этого публичного признания руководитель соцдемов, наверное, не решит меня исключить из списка избирателей.

Но нам придется поговорить о проекте госбюджета. Признаюсь, правительство Михала даже сумело меня этим удивить: я бы не подумал, что оно «каекалласизируется» с такой скоростью. Мало того, что новаторский подход Каи «Обложение налогами эстонского народа, чтобы он стал богатым» продолжается, он даже стал закручивается еще сильнее в виде введения новых налогов. Экономический подъем должен быть уже здесь, но ожидание его уже напоминает культовую пьесу «В ожидании Годо».

Если он не поспеет к нам к Новому году, то он обязательно порадует народ в следующем году, уверяет премьер-министр. Если экономику загонят на дно все новыми и новыми налогами, в какой-то момент она все равно начнет расти, неважно, будет ли премьер-министром человек с фамилией Каллас, Михал или Ляэнеметс. Уже же говорится о том, что Михал является министром в правительстве Ляэнеметса.

Это также объясняет, почему правительство ничего не добилось своими «дикими урезаниями» - потому что соцдемы им этого не позволяют. Рейн Ланг, высокопоставленный член Партии реформ, заявил, что в государственном аппарате практически ничего не будет урезаться, и подумал, что, вероятно, в правительстве ожидают вмешательства какой-то высшей силы.

Скорее, они пытаются повесить себе на шею новые гигантские проекты, бороться с перекосами бюджета путем расширения резервов или покрытия дефицита на постоянной основе. Хотя правительство Михала поклялось, что больше не будет откладывать решения, оно именно это и сделало. Вероятно, поэтому, несмотря на обещания сделать бюджет понятным и народу, и лицам, принимающим решения, он остался таким, какой он есть.

Клевета-вранье продолжаются, и это дополняется и «инновационными» приемами: так, молодая экономическая «белка» быстро схватила отчет Института конъюнктуры, в котором отражены неприятные истины, и попыталась унести его в свое логово, но тут вмешалась плохая пресса.

Высокомерие и неспособность принять какие-либо советы, даже нейтральные, у нового правительства находятся на том же уровне, что и у предыдущего. Важную роль в этом внесла колоритная личность министра финансов Юргена Лиги. Вообще-то Лиги умеет быть знающим человеком, но только до тех пор, пока он не вспоминает, что в его лице речь идет по-прежнему о мудрейшем существе не только в Эстонии или на Земле, но и во всей вселенной, что он - настоящий директор универсума. Президент, канцлер права, госконтролер, не говоря уже о некоторых чиновниках помельче, ничего не знают, а Лиги знает все. Он - секретное оружие Эстонии.

Однако особенное разочарование я испытал, когда попытался узнать о разделе гособороны в проекте бюджета. Ведь обещания и заявления действительно были мощными, по процентам они были самыми большими в Европе, и больше других расходов. Я очень верил, что теперь приобретение боеприпасов будет проходить по новому механизму, тем более что для этого с большой помпой был введен отдельный налог на гособорону.

В какой-то момент я даже начал думать, что хорошо, что наш бюджет иногда смотрится невнятным, потому что Россия не поймет реальное состояние нашего сдерживания и оттого почувствует себя особенно обескураженной. К сожалению, все же это, вероятно, не так, и этот проект бюджета больше призван разочаровывать. К сожалению, правда оказывается печальнее.

Мало того, что только часть налога на национальную оборону потратится на закупку боеприпасов, так еще и почти половина из них останется незакупленной в течение срока полномочий нынешнего правительства. Это особенная из подложенных свиней, потому что к тому времени истечет срок действия налога на национальную оборону, предназначенного для их покупки. Таким образом, правительство, которое будет сформировано после следующих выборов, унаследует обязанность приобретать необходимый для Эстонии запас боеприпасов, однако установленный для этой цели налог будет уже отменен.

А до тех пор придется набивать стволы пушек обещаниями Михала и речами Певкура, чтобы обескуражить врага. Неизвестно, будет ли потрачена на национальную оборону оставшаяся часть собранного налога. Расчеты Партии правых показывают, что нет. Правительство категорически опровергло это утверждение, однако конкретно не указало в своих расчетах, в чем же правые не правы.

Или есть надежда, что все это заставит следующее правительство сделать восстановление налога на прибыль предприятий постоянным? Надо также признать, что с переходом к так называемой широкой национальной обороне уже все можно считать гособороной, начиная с красного галстука министра внутренних дел и заканчивая его же крестовым походом против монахинь в Куремяэ.

Уходя в отставку в знак протеста против нерешительности в вопросе гособороны, канцлер Кусти Сальм провел параллели с 1939 годом. Позже этим возмущались, потому что сейчас мы все еще находимся в принципиально другой ситуации, но при этом всплывают то одни, то другие знакомые черты. Как, например, воинственные речи о том, что любого противника можно задавить пулями, что, к сожалению, сопровождается «медленным прорывом» в приобретении нового оружия. Или же если мы обратим внимание на нежелание власть имущих прислушиваться к чьим-то советам или предостережениям.

Виктор Обет оставил нам воспоминания о заседании Общества эстонских студентов в 1939 году после так называемого соглашения о базах, где критиковалось решение правительства позволить Красной Армии высадиться без сопротивления. Премьер-министр из «выпускников» Каарел Ээнпалу, оправдывая решение правительства, сказал, что в конечном итоге это лучше для всех и что правительство знает, что делает, объявив в конце заседания: «Мы руководим, мы и несем ответственность!»...»

Эти параллели вызывают тем более сильную тревогу, что даже в области национальной обороны в правительстве все еще царит дух того, что «мы на самом деле знаем лучше». С руководителями сферы гособороны не спорят, правительство на словах с ними согласно, но ничего не меняется, предложения, вытекающие из оценки угроз, просто игнорируются. И так продолжается годами. Такая «медленная поспешность» может создать впечатление, что опять же как будто там надеются, что все само пройдет или что кто-то поможет. Однако, по мнению Рейна Ланга, часть правительства, похоже, рассчитывает на вмешательство высших сил.

Само собой разумеется, что некоторые люди, которые хотя бы частично осознают изложенные опасения, возлагают надежды на правительство Михала на фоне предшествовавшего ему ужаса. Потому что надежда умирает последней.

Было бы неплохо верить, что повышение налогов приведет к быстрому подъему экономики и что необходимые сокращения будут произведены, что бюджет станет прозрачным, что налог на национальную оборону прекратит действие во время правления этого правительства, что ракеты будут закуплены и что, короче говоря, Эстония будет хорошо защищена под управлением «белок». К сожалению, я больше не могу так считать. Ну, я просто не могу. И если судить по последним опросам общественного мнения, у большинства эстонцев такое ощущение тоже исчезло еще до того, как успело появиться.

По своему опыту знаю, что должность премьер-министра не обязательно должна приносить как популярность, так и доверие. Но даже если доверие к премьер-министру невелико, большинство может верить в то направление, в котором он ведет Эстонию. К сожалению, ни в то, ни в другое сейчас не верят. Такое недоверие разъедает основы государства.

Чтобы показать, что это не невежественный выпад постороннего человека, предлагаю хотя бы серьезно отнестись к обеспокоенным словам лица, знающего Партию реформ вдоль и поперек. Потому что кто еще должен знать Партию реформ, как не ее основатель и многократный министр Рейн Ланг, который сказал несколько дней назад: «На самом деле граждане должны волноваться даже больше, чем в предыдущие годы. Если наш свободно избранный народ не способен принимать неприятные, но необходимые решения в ситуации, когда на пороге война и сосед становится все злее, то это неизбежно вызывает сомнения в способности руководить в случае реального кризиса».

Так что все это отнюдь совсем не смешно.

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