МАРТ ЛААР Михал наступил на те же грабли, что и Кая Каллас

Это также объясняет, почему правительство ничего не добилось своими «дикими урезаниями» - потому что соцдемы им этого не позволяют. Рейн Ланг, высокопоставленный член Партии реформ, заявил, что в государственном аппарате практически ничего не будет урезаться, и подумал, что, вероятно, в правительстве ожидают вмешательства какой-то высшей силы.
Скорее, они пытаются повесить себе на шею новые гигантские проекты, бороться с перекосами бюджета путем расширения резервов или покрытия дефицита на постоянной основе. Хотя правительство Михала поклялось, что больше не будет откладывать решения, оно именно это и сделало. Вероятно, поэтому, несмотря на обещания сделать бюджет понятным и народу, и лицам, принимающим решения, он остался таким, какой он есть.
Клевета-вранье продолжаются, и это дополняется и «инновационными» приемами: так, молодая экономическая «белка» быстро схватила отчет Института конъюнктуры, в котором отражены неприятные истины, и попыталась унести его в свое логово, но тут вмешалась плохая пресса.
Высокомерие и неспособность принять какие-либо советы, даже нейтральные, у нового правительства находятся на том же уровне, что и у предыдущего. Важную роль в этом внесла колоритная личность министра финансов Юргена Лиги. Вообще-то Лиги умеет быть знающим человеком, но только до тех пор, пока он не вспоминает, что в его лице речь идет по-прежнему о мудрейшем существе не только в Эстонии или на Земле, но и во всей вселенной, что он - настоящий директор универсума. Президент, канцлер права, госконтролер, не говоря уже о некоторых чиновниках помельче, ничего не знают, а Лиги знает все. Он - секретное оружие Эстонии.