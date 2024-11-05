Эстония готовит новый план развития больничной сети, который будет окончательно реализован через пятнадцать лет и приведет к значительным изменениям в больницах Южной Эстонии.
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Эстонскую сеть больниц ждут значительные изменения
В период с 2020 по 2022 год в рамках проекта «Ориентированная на людей и интегрированная больничная сеть 2040» был проведен анализ нынешней системы оказания медицинской помощи. Были составлены прогнозы и предложены рекомендации для разработки нового плана больничной сети.
Эксперт по вопросам здравоохранения из Министерства социальных дел Хели Палусте пояснила, что в следующем году начнется пересмотр услуг, которые предоставляют больницы. Цель - адаптировать их в соответствии с потребностями местного населения.