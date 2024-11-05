Вт, 5.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Эстонскую сеть больниц ждут значительные изменения

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
Многие годы в Южно-Эстонской больнице, расположенной на окраине Выру, старались создать условия, чтобы привлечь студентов-медиков, которые затем, уже во время резидентуры, могли бы продолжить принимать здесь пациентов и проводить обследования.
Многие годы в Южно-Эстонской больнице, расположенной на окраине Выру, старались создать условия, чтобы привлечь студентов-медиков, которые затем, уже во время резидентуры, могли бы продолжить принимать здесь пациентов и проводить обследования. Фото: Arvo Meeks

Эстония готовит новый план развития больничной сети, который будет окончательно реализован через пятнадцать лет и приведет к значительным изменениям в больницах Южной Эстонии.

В период с 2020 по 2022 год в рамках проекта «Ориентированная на людей и интегрированная больничная сеть 2040» был проведен анализ нынешней системы оказания медицинской помощи. Были составлены прогнозы и предложены рекомендации для разработки нового плана больничной сети.

Эксперт по вопросам здравоохранения из Министерства социальных дел Хели Палусте пояснила, что в следующем году начнется пересмотр услуг, которые предоставляют больницы. Цель - адаптировать их в соответствии с потребностями местного населения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх