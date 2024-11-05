Эстонскую сеть больниц ждут значительные изменения

Многие годы в Южно-Эстонской больнице, расположенной на окраине Выру, старались создать условия, чтобы привлечь студентов-медиков, которые затем, уже во время резидентуры, могли бы продолжить принимать здесь пациентов и проводить обследования.

Фото: Arvo Meeks