Полиция поймала пьяного водителя грузовика

Задержанный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, превышающем допустимую норму. Он начал поездку за несколько часов до вмешательства полиции.

«Судя по собранной информации и увиденному, сложно понять, как водитель, выпив значительное количество крепкого алкоголя накануне, не смог адекватно оценить свое состояние перед тем, как снова выйти на работу», - сообщил капитан патрульной службы полиции Тарту Прийт Кийдрон.