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Полиция поймала пьяного водителя грузовика

Перевод: Валерия Ермакова
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Кроме того, что водитель был пьян, его грузовик также оказался перегруженным.
Кроме того, что водитель был пьян, его грузовик также оказался перегруженным. Фото: Politsei

Во вторник утром полиция в Тарту остановила для проверки грузовик, перевозивший лесоматериалы. Водитель, управлявший этим грузовиком, был под воздействием алкоголя, а сам грузовик оказался перегружен.

Задержанный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, превышающем допустимую норму. Он начал поездку за несколько часов до вмешательства полиции.

«Судя по собранной информации и увиденному, сложно понять, как водитель, выпив значительное количество крепкого алкоголя накануне, не смог адекватно оценить свое состояние перед тем, как снова выйти на работу», - сообщил капитан патрульной службы полиции Тарту Прийт Кийдрон.

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