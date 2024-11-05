ЕС позволил Эстонии не облагать малый бизнес дополнительным налогом

«С точки зрения Эстонии, цифровая отчетность - это естественно, но мы не согласились на дополнительное налогообложение малого бизнеса. Следует признать, что противоречие возникает из-за того, что существует ограничение на обязательство по уплате НСО, но не следует пытаться решить его таким образом, чтобы обязательство не влекло за собой вычет входного НСО и чтобы малые предприятия, использующие платформу и не использующие ее, облагались по разным ставкам НСО», - прокомментировал министр финансов Юрген Лиги в пресс-релизе.