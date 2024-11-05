Министры финансов ЕС одобрили в Брюсселе пакет НСО цифровой эпохи, по инициативе Эстонии страны-члены могут отказаться от одной части пакета - дополнительного налога на малый бизнес.
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ЕС позволил Эстонии не облагать малый бизнес дополнительным налогом
«С точки зрения Эстонии, цифровая отчетность - это естественно, но мы не согласились на дополнительное налогообложение малого бизнеса. Следует признать, что противоречие возникает из-за того, что существует ограничение на обязательство по уплате НСО, но не следует пытаться решить его таким образом, чтобы обязательство не влекло за собой вычет входного НСО и чтобы малые предприятия, использующие платформу и не использующие ее, облагались по разным ставкам НСО», - прокомментировал министр финансов Юрген Лиги в пресс-релизе.
В пакете, состоящем из трех частей, ранее не было согласовано дополнительное налогообложение малых предприятий, работающих посредством платформ и не зарегистрированных в качестве плательщиков НСО.