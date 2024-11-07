Что же произошло в ту ночь? Посетитель таллиннского клуба обвинил охранников и полицейских в превышении полномочий

Для начала рассмотрим версию самого Марека. В ночь на 15 июня этого года он отдыхал и выпивал в одном из ночных клубов Таллинна. Около 3:30 ночи он покинул клуб, но уже на улице был задержан двумя охранниками. По словам Марека, ему сообщили, что на него пожаловались, и без объяснения сути жалобы охранники сказали ему проследовать за ними.