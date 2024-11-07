На прошлой неделе в Таллиннском окружном суде была поставлена точка в запутанном деле: Марек (имя изменено) обвинял охранников ночного клуба и патрульных полицейских в превышении полномочий и требовал возбуждения уголовного дела. Но что на самом деле произошло в ту летнюю ночь?
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Что же произошло в ту ночь? Посетитель таллиннского клуба обвинил охранников и полицейских в превышении полномочий
Для начала рассмотрим версию самого Марека. В ночь на 15 июня этого года он отдыхал и выпивал в одном из ночных клубов Таллинна. Около 3:30 ночи он покинул клуб, но уже на улице был задержан двумя охранниками. По словам Марека, ему сообщили, что на него пожаловались, и без объяснения сути жалобы охранники сказали ему проследовать за ними.
Марек отказался идти куда-либо с охранниками и повернулся к ним спиной, чтобы продолжить путь, но, по словам пострадавшего, охранники напали на него, повалили на землю, коленями давили ему на шею и спину. Марек почувствовал, что его руки затянули за спиной чем-то похожим на кабельную стяжку.