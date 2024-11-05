Волостная управа призывает жителей помочь поймать страдающую чесоткой лису, которой не выжить зимой в лесу без «шубки»

Хотя животное на фотографии также можно принять и за собаку, по словам Эне Тооминг, специалиста по окружающей среде волостной управы, это все же дикое животное. «Охотники, увидевшие снимок, сказали, что по форме тела, ушей и хвоста можно сказать, что это все-таки лисица, у которой, скорее всего, чесотка. Вот почему необходимо ее быстро поймать».

Лису видели на окраинах деревень, также она перемещалась по железнодорожным путям. «Заметив больное животное, люди могли бы побыстрее сообщить об этом мне, чтобы охотники смогли его поймать. Я также общалась с людьми из Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, и они сочли, что не могут помочь в этом случае, и тоже предложили обратиться к охотникам, - сказала Тооминг. - Дикое животное можно поймать и сетью, потому что тогда оно больше уже не убежит».