В эстонской акватории в понедельник началась десятидневная противоминная операция ESTHOD, в рамках которой ВМС Эстонии в сотрудничестве с кораблями 1-й постоянной противоминной группы НАТО будет искать, идентифицировать и обезвреживать исторические взрывные устройства в Пярнуском заливе и южной части пролива Вяйнамери.
У берегов Эстонии стартовала крупная противоминная операция
Всего в операции участвуют семь судов. Это эстонский тральщик Sakala, германские штабное судно Werra и тральщик Weilheim, литовский тральщик LVS Skalvis, бельгийский тральщик Lobelia, нидерландский тральщик Willemstad и французский тральщик Croix du Sud.