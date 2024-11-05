У берегов Эстонии стартовала крупная противоминная операция

В эстонской акватории в понедельник началась десятидневная противоминная операция ESTHOD, в рамках которой ВМС Эстонии в сотрудничестве с кораблями 1-й постоянной противоминной группы НАТО будет искать, идентифицировать и обезвреживать исторические взрывные устройства в Пярнуском заливе и южной части пролива Вяйнамери.