Кесклиннаская управа приглашает в День отца заняться боулдерингом. Что это такое?

«В следующем году Таллинн станет спортивной столицей Европы, и поэтому замечательно, что мы отмечаем любимые праздники активно, вместе с семьей», - сказал старейшина Кесклинн Сандер Андла.

День отца в районе Кесклинн пройдет 10 ноября с 12.00 до 15.00 в скалолазном центре Kivi Climbing. В зале можно будет заняться боулдерингом (от английского слова boulder, что означает «валун»). Боулдеринг - это вид скалолазания, который напоминает классический альпинизм, но проводится на скалодромах высотой до 4,2 метра. Под скалодромом расположен мягкий мат, поэтому для боулдеринга не требуются ни веревка, ни страховочная система.

«Скалолазание в помещении подходит для любого возраста, пола и телосложения. На некоторых стенах предусмотрены так называемые «камни испытаний» - особые препятствия, которые требуется преодолеть. Таким образом, потребуется задействовать как тело, так и ум», - добавил старейшина района.

Кроме того, будет работать мастерская по изготовлению открыток ко Дню отца, а для самых маленьких откроется игровая зона Kesklinna Perepesa. Самые расторопные смогут полакомиться мороженым из автомата. Все мероприятия проходят бесплатно.

День отца ежегодно отмечается в Эстонии во второе воскресенье ноября. День отца - это семейный праздник, когда чествуют и поздравляют отцов, дедушек или мужчин, которые выполняли роль отца в нашей жизни.