Разница в зарплатах: стоит ли еще ехать работать в Финляндию?

Медианная почасовая зарплата работников иностранного происхождения в 2022 году составила 16,75 евро, тогда как соответствующий показатель для работников финского происхождения был 19,61 евро. Таким образом, сотрудники иностранного происхождения зарабатывали в среднем на 14,6 процента меньше, чем сотрудники финского происхождения.

«Однако, если посмотреть на основные группы классификации должностей, выделяются две группы, где медианная почасовая заработная плата работников иностранного происхождения выше, чем у работников финского происхождения: руководители и специалисты. В случае со специалистами зарплаты людей с иностранным и финским происхождением были практически равны», - пишут в своем обзоре эксперты департамента Ханна Йокимяки и Йоханна Арвонен.