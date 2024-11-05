Балтийское совместное предприятие RB Rail подписало десятый договор с Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA), который предусматривает выделение 1,394 миллиарда евро на продолжение проекта Rail Baltica во всех странах Балтии, включая Латвию, которая получила около 397 миллионов евро, сообщает портал RUS.TVNET.
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Общий объем финансирования проекта Rail Baltica в Латвии превысил 1,4 млрд евро
Из этой суммы 337,6 млн евро - это средства Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а 59,5 млн евро - государственное софинансирование.
Эстония получила около 440 млн евро, в том числе 352 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 88 млн евро в виде государственного софинансирования, а Литва - около 529 млн евро, в том числе 450 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 79 млн евро из государственного бюджета.