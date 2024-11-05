Общий объем финансирования проекта Rail Baltica в Латвии превысил 1,4 млрд евро

Из этой суммы 337,6 млн евро - это средства Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а 59,5 млн евро - государственное софинансирование.

Эстония получила около 440 млн евро, в том числе 352 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 88 млн евро в виде государственного софинансирования, а Литва - около 529 млн евро, в том числе 450 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 79 млн евро из государственного бюджета.