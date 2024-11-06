Во вторник, 5 ноября, компания Enefit Power дала пресс-конференцию, в ходе которой заявила, что у них в планах запустить Балтийскую электростанцию, расконсервировав ее 11-ый энергоблок уже в декабре, если цены на электричество останутся на том же уровне или станут выше.
Enefit Power о своих планах запустить 11-й энергоблок: «Нарвитяне не виноваты!»
В конце августа Enefit Power подала ходатайство в Департамент конкуренции на повышение цены, запросив 117,6 евро за МВт/ч, но департамент согласовал цену в 111,2 евро за МВт/ч. Для нарвитян с учетом надбавки от Narva Soojusvõrk это бы означало конечную цену в размере 125-130 евро за МВт/ч.
В ходе пресс-конференции Лаури Карп, глава Enefir Power, который вступил в должность в сентябре, заявил, что в случае использования 11-ого энергоблока цена останется на уровне прошлого года и составит 73,7 евро за МВт/ч для Narva Soojusvõrk, а для горожан - около 90 евро за МВт/ч.
«Ситуация, в которой мы сейчас находимся - это не вина нарвитян. Это теперь частично и ответственность Enefit Power. Наша задача, как у нового руководства, - проследить, чтобы нарвитяне не замерзли, и чтобы цена на отопление не стала совсем уж ужасной», - заявил Карп.
Павел Рушелюк, член правления Narva Soojusvõrk заявил, что в следующем году должен быть проведен конкурс для поиска более выгодных решений.
«Мы готовимся объявить конкурс, кандидаты уже есть, условия тоже прописаны», - сказал он, добавив, что поиск альтернатив - прямая обязанность Narva Soojusvõrk. Карп уточнил, что в интересах и Enefit Power, и Narva Soojusvõrk найти как можно больше разных поставщиков теплоэнергии.
«Сегодняшнее решение по вопросу отопления Нарвы появилось еще в начале сентября, когда я, Андрус Вейко и Яан Тоотс встретились для обсуждения ситуации. Тогда мы заявили, что сможем включить 11-ый энергоблок и его работы хватит на 2000 часов, после чего он должен будет отправиться на капитальный ремонт», - сказал Карп, подчеркнув, что решение принадлежало именно Enefit Power, а не Министерству климата.
Карп заявил, что в интересах Enefit запустить энергоблок как можно раньше, скорее всего, уже в декабре - если цены на электричество не упадут и будут типичными эстонскими ценами, а сама зима не окажется необычайно теплой.
Он добавил, что включать-выключать энергоблок - не в интересах Enefit, так как это занятие дорогостоящее, поэтому если его включат, то сразу на несколько месяцев, и выключат уже в середине марта. Согласно нынешним прогнозам, цена на электричество должна остаться на прошлогоднем уровне. «Мы берем на себя эти риски», - заявил глава Enefit Power.
Александр Ефремов, один из членов правления Enefit Power, сообщил, что 11-ый энергоблок готов к эксплуатации и сейчас находится в состоянии холодного резерва. «Его можно запустить в любой момент, но гарантировать его бесперебойную работу я не могу, так как при работе абсолютно любого оборудования могут возникнуть проблемы. Поэтому если после запуска энергоблока возникнут некие дефекты, к этому стоит быть готовым», - сказал Ефремов.
«Наша постоянная сетевая стоимость, которая добавляется к цене Enefit, была установлена в январе 2024 года и будет зафиксирована на три года. По сравнению с другими сетевыми кампаниями она у нас одна из самых низких», - пояснил Рушелюк формирование конечной для потребителя цены.
На данный момент все квартирные товарищества Нарвы были проинформированы Narva Soojusvõrk о новой предельной цене в 108,93 евро за МВт/ч, которая должна вступить в силу с 1 декабря. Но все же есть шанс, что до этого не дойдет. «Но если Enefit будет продавать нам тепло по меньшей цене, то мы эту стоимость пересчитаем», - сказал Рушелюк.