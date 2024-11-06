Enefit Power о своих планах запустить 11-й энергоблок: «Нарвитяне не виноваты!»

Карп заявил, что в интересах Enefit запустить энергоблок как можно раньше, скорее всего, уже в декабре - если цены на электричество не упадут и будут типичными эстонскими ценами, а сама зима не окажется необычайно теплой.

Он добавил, что включать-выключать энергоблок - не в интересах Enefit, так как это занятие дорогостоящее, поэтому если его включат, то сразу на несколько месяцев, и выключат уже в середине марта. Согласно нынешним прогнозам, цена на электричество должна остаться на прошлогоднем уровне. «Мы берем на себя эти риски», - заявил глава Enefit Power.

Александр Ефремов, один из членов правления Enefit Power, сообщил, что 11-ый энергоблок готов к эксплуатации и сейчас находится в состоянии холодного резерва. «Его можно запустить в любой момент, но гарантировать его бесперебойную работу я не могу, так как при работе абсолютно любого оборудования могут возникнуть проблемы. Поэтому если после запуска энергоблока возникнут некие дефекты, к этому стоит быть готовым», - сказал Ефремов.

«Наша постоянная сетевая стоимость, которая добавляется к цене Enefit, была установлена в январе 2024 года и будет зафиксирована на три года. По сравнению с другими сетевыми кампаниями она у нас одна из самых низких», - пояснил Рушелюк формирование конечной для потребителя цены.

На данный момент все квартирные товарищества Нарвы были проинформированы Narva Soojusvõrk о новой предельной цене в 108,93 евро за МВт/ч, которая должна вступить в силу с 1 декабря. Но все же есть шанс, что до этого не дойдет. «Но если Enefit будет продавать нам тепло по меньшей цене, то мы эту стоимость пересчитаем», - сказал Рушелюк.