ФОТО Соцдемы приняли решение: партия поддержала поправки к Конституции

На коалиционном совете в понедельник партии правящей коалиции решили в срочном порядке внести изменения в Конституцию по поводу избирательного права.

Председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что в этом вопросе пошел навстречу партнерам по коалиции.

Сегодня правление Социал-демократической партии решило поддержать компромиссное предложение по вопросу избирательного права граждан России.

Компромиссное предложение предусматривает, что будет инициирован процесс внесения в Конституцию поправок, которые ограничат избирательные права граждан третьих стран на муниципальных выборах, но сохранят избирательные права лиц с неопределенным гражданством, то есть серопаспортников.

«Мы разъясняли позиции социал-демократов в течение как минимум полутора лет, когда вопрос избирательного права был на первом плане общественных дебатов, и мы по-прежнему придерживаемся мнения, что изменение Конституции прямо перед выборами и лишение жителей права голоса в местной жизни на основании их гражданства – не лучшее решение», – заявил министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

«Однако мы должны понимать, что, если социал-демократы останутся сторонним наблюдателем в процессе внесения поправок в Конституцию, право голоса будет также отнято у почти 60 000 владельцев так называемых серых паспортов, единственной родной страной которых является Эстония».

«Во время сегодняшнего заседания правления мы еще раз выслушали аргументы "за" и "против" членов партии, и социал-демократы никогда не скрывали разногласий внутри партии по этому вопросу. Однако мы пришли к выводу, что разумно двигаться вперед с компромиссным предложением, достигнутым в коалиционном совете», - сказал Ляэнеметс.