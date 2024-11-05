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ФОТО Соцдемы разделились на два лагеря: поддержит ли правление поправки к Конституции или нет?

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Правление социал-демократов собралось сегодня вечером, чтобы обсудить компромисс председателя Лаури Ляэнеметса относительно лишения избирательных прав граждан России и Беларуси.

На коалиционном совете в понедельник партии правящей коалиции решили в срочном порядке внести изменения в Конституцию по поводу избирательного права.

Председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что в этом вопросе пошел навстречу партнерам по коалиции.

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