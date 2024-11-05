Индрек Канник: России не будет никакой выгоды от победы Трампа

По мнению Канника, если президентом станет Камала Харрис, политика США, вероятно, останется прежней. В свою очередь, позиция Трампа в отношении Украины остается загадочной. «Хотя Трамп делал громкие обещания достичь мирного процесса в течение 24 часов, реализация этого будет крайне сложной», - сказал Канник.

Он добавил, что Россия, по-прежнему не готова к переговорам, даже на выгодных для себя условиях, таких как замораживание линии фронта. Канник уточнил: «Цель России - уничтожение украинской государственности, и в этом случае возможности Трампа ограничены. У него есть два варианта: либо продолжить поддержку Украины, либо фактически сдаться. В последнем случае все диктаторы мира поймут, что Америка слаба, и их возможности для агрессивных действий возрастут».

Украина сражается с одной рукой за спиной

Канник отметил, что поддержка США Украины имела свою специфику: на начальном этапе, когда казалось, что Украина может не выдержать сопротивления, США быстро предоставили помощь. Однако после значительных успехов Украины - освобождения Харьковской и части Херсонской области - помощь стала поступать более осторожно. По мнению Канника, это произошло из-за ядерных угроз России, которые оказали влияние на администрацию США, заставив ее действовать сдержаннее.