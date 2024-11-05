Глава Международного центра оборонных исследований Индрек Канник заявил в Sõjastuudio, что хотя Россия и ждет победы Дональда Трампа, это еще не значит, что его избрание принесет ей пользу.
Индрек Канник: России не будет никакой выгоды от победы Трампа
По мнению Канника, если президентом станет Камала Харрис, политика США, вероятно, останется прежней. В свою очередь, позиция Трампа в отношении Украины остается загадочной. «Хотя Трамп делал громкие обещания достичь мирного процесса в течение 24 часов, реализация этого будет крайне сложной», - сказал Канник.
Он добавил, что Россия, по-прежнему не готова к переговорам, даже на выгодных для себя условиях, таких как замораживание линии фронта. Канник уточнил: «Цель России - уничтожение украинской государственности, и в этом случае возможности Трампа ограничены. У него есть два варианта: либо продолжить поддержку Украины, либо фактически сдаться. В последнем случае все диктаторы мира поймут, что Америка слаба, и их возможности для агрессивных действий возрастут».
Украина сражается с одной рукой за спиной
Канник отметил, что поддержка США Украины имела свою специфику: на начальном этапе, когда казалось, что Украина может не выдержать сопротивления, США быстро предоставили помощь. Однако после значительных успехов Украины - освобождения Харьковской и части Херсонской области - помощь стала поступать более осторожно. По мнению Канника, это произошло из-за ядерных угроз России, которые оказали влияние на администрацию США, заставив ее действовать сдержаннее.
«Украине приходится сражаться с более крупной страной, "с одной рукой за спиной", не имея доступа ко всем имеющимся у нее оружейным системам», - подчеркнул он. Дополнительные трудности возникают и из-за задержек поставок. Все это, по мнению Канника, вызывает сомнения в том, действительно ли США хотят видеть Украину победителем: «Америке не хочется, чтобы Россия добилась своих целей в этой войне, но они также не решаются на полную поддержку Украины для победы».
Канник считает, что при смене президента США может измениться лишь риторика. Байден активно призывает союзников по НАТО больше вкладываться в оборону, и Харрис, вероятно, продолжит эту тенденцию. Однако Трамп, по его словам, будет выражаться в более жесткой форме: «При том, что богатство США и Западной Европы примерно сопоставимо, США выделяют на оборону 3,54% своего ВВП, а европейские страны - от 1,3% до 2%. Это действительно требует пересмотра».
Канник напомнил, что сначала нужно дождаться итогов выборов, но даже если победит Трамп, он сомневается, что Трамп откажется от поддержки Украины и позволит России захватить Киев. По мнению Канника, такой сценарий маловероятен.
Победа Трампа усилит внутренние конфликты в США
Канник отметил, что непредсказуемость Трампа также распространяется на его политику по Украине. Тем не менее, можно надеяться, что при президенте Харрис администрация США может снять некоторые ограничения для Украины, например, на использование дальнобойного оружия для ударов по российским военным объектам. Байден действует исходя из опыта холодной войны, считая важным соблюдать баланс сил, но Канник подчеркивает, что «сегодняшняя Россия гораздо агрессивнее и воспринимает любые попытки уравновесить силы как проявление слабости».
Харрис, по мнению Канника, не связана холодной войной, и это может сделать ее политику более гибкой и решительной. Однако он добавил, что Харрис - представитель Демократической партии, известной своим сдержанным подходом к военным вопросам. Поэтому, вероятно, ее политика останется близкой к нынешней линии Байдена.
Канник подытожил, что победа Трампа, вероятно, усилит внутренние конфликты в США, что сыграет на руку России и Китаю. «Общество разделено почти поровну, и напряжение велико вне зависимости от исхода выборов», - отметил Канник. Тем не менее, он считает, что при Трампе внутренние противоречия могут усугубиться, что приведет к нестабильности и отвлечет ресурсы на внутренние проблемы, что выгодно для врагов Америки.
С одной стороны, Трамп непредсказуем для союзников и для врагов США. Канник напомнил, что при его президентстве с 2017 по 2021 годы Россия не начинала новых военных операций, так как для них это было бы большим риском. Напротив, Байден, в начале своего срока заявив о желании предсказуемых и стабильных отношений с Россией, по мнению Канника, ошибся. «Москва восприняла это как слабость, что и стало сигналом для вторжения в Украину», - пояснил Канник. Трамп, скорее всего, не станет заявлять о стабильности в отношениях, а при необходимости будет готов к конфликту.