Продукты по доступным ценам? В Латвии хотят установить потолок наценок

Министр экономики Латвии Викторс Валайнис предложил пять мер для снижения цен на продукты в супермаркетах, сообщила его пресс-секретарь Катрина Ильжинска. По ее словам, правящая коалиция продолжит обсуждение этих предложений во второй половине ноября, а Министерство экономики начнет подготовку необходимых изменений в законодательстве.
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Среди предложений министра - введение предела наценки для повседневных продуктов. Это ограничит свободу ритейлеров в формировании цен на основные товары. Также предлагается, чтобы в каждой категории товаров супермаркеты предлагали как минимум один продукт по самой низкой цене на рынке, чтобы сделать базовые продукты более доступными.
Кроме того, рассматривается создание цифрового инструмента для сравнения цен, который усилит конкуренцию среди ритейлеров и может позитивно повлиять на ценообразование.