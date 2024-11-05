Продукты по доступным ценам? В Латвии хотят установить потолок наценок

Среди предложений министра - введение предела наценки для повседневных продуктов. Это ограничит свободу ритейлеров в формировании цен на основные товары. Также предлагается, чтобы в каждой категории товаров супермаркеты предлагали как минимум один продукт по самой низкой цене на рынке, чтобы сделать базовые продукты более доступными.