Придется платить больше: плохая новость для обладателей жилищных кредитов

Если базовая процентная ставка по большинству жилищных кредитов, шестимесячная ставка Euribor, в конце октября упала до 2,864 процента, то в ноябре процентная ставка с каждым днем становится все больше. Во вторник шестимесячная ставка Euribor уже котировалась на уровне 2,923 процента. Кроме того, растут трех- и 12-месячные ставки Euribor.