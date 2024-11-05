Шестимесячная ставка Euribor, которая в конце октября упала до самого низкого уровня почти за два года, в ноябре снова начала расти.
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Придется платить больше: плохая новость для обладателей жилищных кредитов
Если базовая процентная ставка по большинству жилищных кредитов, шестимесячная ставка Euribor, в конце октября упала до 2,864 процента, то в ноябре процентная ставка с каждым днем становится все больше. Во вторник шестимесячная ставка Euribor уже котировалась на уровне 2,923 процента. Кроме того, растут трех- и 12-месячные ставки Euribor.
Причина увеличения стоимости кредитных денег, вероятно, в том, что октябрьская инфляция в еврозоне оказалась несколько выше ожиданий, из-за чего Европейский центральный банк не может снижать базовые процентные ставки ожидаемыми темпами.