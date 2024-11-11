Психолог: проблема не в том, что детей выгуливают на поводке – общество лишилось ориентиров

Современным родителям очень сложно вытащить ребенка из-за компьютера. И если он вдруг пошел попрыгать на четвереньках по травке, этому надо радоваться.

– В какой момент такое хобби или спорт могут превратиться в социальную угрозу?

– Как и с любым другим увлечением, во всем должен присутствовать здравый смысл. Общество придерживается общепринятых договоренностей. Существуют правила общежития: нельзя кидаться на людей, ходить голыми по улице, царапаться, кусаться и т.д. Это относится ко всем без исключения.

Проблемы начинаются тогда, когда подросток, у которого еще не сформировалось понимание границ нормы, ссылается на то, что он квадробер. Последнее в его понимании означает, что он может кусаться, кидаться на других, не ходить в школу и т.д.

Здесь задача родителей – не давать ребенку выходить за общепринятые рамки. Они могут даже поддерживать увлечение ребенка-квадробера, но при этом нужно настаивать на том, чтобы он продолжал ходить в школу и адекватно себя вести, то есть не кидаться на людей и т.д.

– Однако теперь приходится наблюдать, что родители не только не препятствуют нарушению общепринятых норм, но даже потворствуют необычным увлечениям своих детей, выгуливая их на поводке…

– Нужно понимать, что демонстрируемые в соцсетях ролики – по большей части постановочные. Однако, когда игра с отрицанием любых норм вливается в реальную жизнь, начинаются проблемы.