Почему дети и подростки подражают животным? Откуда эта субкультура пришла в Эстонию? Насколько опасно такое хобби? Когда стоит бить тревогу?
Психолог: проблема не в том, что детей выгуливают на поводке – общество лишилось ориентиров
Тему прокомментировал в студии психолог Никита Григорьев.
Выдержки из беседы:
– Кто такие квадроберы? Откуда это поветрие пришло в Эстонию?
– Это популярная ныне молодежная субкультура, когда дети и подростки надевают маски, перчатки и подражают животным. А началось всё еще в 2000-х с того, что японский спринтер начал бегать на скорость на четвереньках. Эту историю быстро подхватил маркетинг. В итоге всё очень быстро превратилось в новую субкультуру, в нее оказались вовлечены дети и подростки.
– Почему дети и подростки подражают повадкам животных?
– Подростки подражают всему, что объединяет их в какие-то группы. Переходный возраст – это не только физиологические, но и психологические изменения. Когда ребенок начинает превращаться в независимую от родителей единицу, у него включается социальный инстинкт. Это выражается в том, что ему нужно к чему-то принадлежать, например – к субкультурам. Точно не к родителям, тут, наоборот, включаются механизмы агрессии.
Принадлежность к субкультурам позволяет детям и подросткам доказать, что они что-то из себя представляют. И объединять их в этом стремлении могут роботы, инопланетяне, животные и что угодно.
– Можно ли это воспринимать как просто увлечение или спорт? Что плохого в том, что дети бегают на четвереньках?
– Я не вижу проблемы в том, что дети бегают на четвереньках, пока они это делают на игровой площадке или у себя дома. Допускаю даже, что квадробикой можно заниматься серьезно, на профессиональном уровне.
Современным родителям очень сложно вытащить ребенка из-за компьютера. И если он вдруг пошел попрыгать на четвереньках по травке, этому надо радоваться.
– В какой момент такое хобби или спорт могут превратиться в социальную угрозу?
– Как и с любым другим увлечением, во всем должен присутствовать здравый смысл. Общество придерживается общепринятых договоренностей. Существуют правила общежития: нельзя кидаться на людей, ходить голыми по улице, царапаться, кусаться и т.д. Это относится ко всем без исключения.
Проблемы начинаются тогда, когда подросток, у которого еще не сформировалось понимание границ нормы, ссылается на то, что он квадробер. Последнее в его понимании означает, что он может кусаться, кидаться на других, не ходить в школу и т.д.
Здесь задача родителей – не давать ребенку выходить за общепринятые рамки. Они могут даже поддерживать увлечение ребенка-квадробера, но при этом нужно настаивать на том, чтобы он продолжал ходить в школу и адекватно себя вести, то есть не кидаться на людей и т.д.
– Однако теперь приходится наблюдать, что родители не только не препятствуют нарушению общепринятых норм, но даже потворствуют необычным увлечениям своих детей, выгуливая их на поводке…
– Нужно понимать, что демонстрируемые в соцсетях ролики – по большей части постановочные. Однако, когда игра с отрицанием любых норм вливается в реальную жизнь, начинаются проблемы.
Взять хотя бы пример, когда бабушки привела внука на поводке в Таллиннский зоопарк. Я не вправе никого осуждать и не знаю, какие у них были договоренности. Нужно также понимать, что дети – еще те манипуляторы.
Нередко проблемы появляются из-за гиперопеки, когда взрослые готовы плясать под дудку ребенка, чтобы почувствовать себя нужными и любимыми. Как только ребенок почувствует, что может надавить на чувство вины – сказать, что его не любят и обижают, и бабушки с дедушками тут же сделают для него всё, что угодно, – тут и начинается злоупотребление доверием.
– Как понять, что подражание повадкам животных, ношение масок и костюмов вышло за рамки игры?
– Прежде всего нужно уметь определять эти рамки для самого себя. Раньше было проще: социальные договоренности и общечеловеческие нормы были более-менее понятны для всех. Например, женщины не носили брюки и не бегали Бостонский марафон.
С одной стороны, хорошо, что наше общество стало более свободным. С другой стороны, размываются нормы и становится непонятно, где ориентиры.
Возникают вопросы: почему мальчикам ходить в костюме леопарда нельзя, а тете в леопардовых лосинах – можно. В этом и заключается основная проблема XXI века: многие люди дезориентированы. Общечеловеческие нормы (правила поведения, приличия, этикета – прим.ред.) стали размытыми.
Подробнее в повторе!
- Кто такие квадроберы? Откуда пришло это поветрие?
- Почему дети и подростки подражают животным?
- Насколько опасно такое хобби? Когда стоит бить тревогу?
- Как понять, что увлечение вышло за рамки игры?
- Какие вопросы должны возникать у родителей?
- Нужно ли субкультуру запрещать или поощрять?
- Что может сподвигнуть ребенка к такому поведению?
- Как действовать родителям ребенка-квадробера?