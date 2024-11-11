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Студия Postimees: подражание животным – безобидное хобби или социальная угроза? Отвечает психолог

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Почему дети и подростки подражают животным? Откуда эта субкультура пришла в Эстонию? Насколько опасно такое хобби? Когда стоит бить тревогу?

Тему прокомментирует в студии психолог Никита Григорьев. Следите за беседой в 10:00!

  • Кто такие квадроберы? Откуда пришло это поветрие?
  • Почему дети и подростки подражают животным? 
  • Насколько опасно такое хобби? Когда стоит бить тревогу?
  • Как понять, что увлечение вышло за рамки игры?
  • Какие вопросы должны возникать у родителей?
  • Нужно ли субкультуру запрещать или поощрять?
  • Что может сподвигнуть ребенка к такому поведению?
  • Как действовать родителям ребенка-квадробера?
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