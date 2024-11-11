Почему дети и подростки подражают животным? Откуда эта субкультура пришла в Эстонию? Насколько опасно такое хобби? Когда стоит бить тревогу?
Студия Postimees: подражание животным – безобидное хобби или социальная угроза? Отвечает психолог
Тему прокомментирует в студии психолог Никита Григорьев. Следите за беседой в 10:00!
- Кто такие квадроберы? Откуда пришло это поветрие?
- Почему дети и подростки подражают животным?
- Насколько опасно такое хобби? Когда стоит бить тревогу?
- Как понять, что увлечение вышло за рамки игры?
- Какие вопросы должны возникать у родителей?
- Нужно ли субкультуру запрещать или поощрять?
- Что может сподвигнуть ребенка к такому поведению?
- Как действовать родителям ребенка-квадробера?