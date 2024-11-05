Отнять право голоса у граждан РФ: вице-мэр от соцдемов не поддерживает позицию партии

Оя пишет в социальных сетях, что не согласен с позицией своей партии. «Насколько я помню, соцдемы говорили, что каждый человек имеет значение, и мы отстаивали право каждого быть самим собой».

По его словам, разделение людей по национальному признаку и лишение основных прав противоречит его базовым ценностям. «Да, мы были "под давлением" и "на развилке". Но насколько я помню, соцдемы всегда достойно показывали себя в вопросах ценностей и культурных войн. Мы ясно давали понять, где проходит черта», - написал Оя. По его словам, сейчас соцдемы эту черту перешли.

Он раскрыл свою мысль, добавив, что не согласен с двумя вещами: разговорами о «контроле над умами» и тем, что соцдемы пытаются заполучить голоса русскоязычных избирателей.

«Конечно, стоит посмотреть, для кого результат выборов больше всего изменится от этого шага. По совпадению, это самые громкие сторонники лишения права голоса», - сказал Оя.

Он подчеркнул, что у соцдемов наибольшая поддержка среди эстоноязычных избирателей и что это изменение на их результаты выборов повлияет меньше всего.

В конце поста Оя заявил, что ему жаль, что партия сломалась под давлением.