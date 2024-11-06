Студия Postimees: компромисс по негражданам близок к нулю? Отвечает социал-демократ Яак Ааб

О чем договорились накануне социал-демократы, недовольные решением председателя Лаури Ляэнеметса пойти на уступки партнерам по коалиции в вопросе права голоса? Что принесет серопаспортникам очередной компромисс? Кому из неграждан больше надеяться не на что?