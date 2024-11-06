О чем договорились накануне социал-демократы, недовольные решением председателя Лаури Ляэнеметса пойти на уступки партнерам по коалиции в вопросе права голоса? Что принесет серопаспортникам очередной компромисс? Кому из неграждан больше надеяться не на что?
Студия Postimees: компромисс по негражданам близок к нулю? Отвечает социал-демократ Яак Ааб
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Социал-демократической партии (СДПЭ), депутат Рийгикогу Яак Ааб. Следите за беседой в 14:00!
- Какие мнения звучали на вчерашнем правлении СДПЭ?
- Почему Лаури Ляэнеметс не согласовал свои обещания партнерам по коалиции с правлением партии?
- Как социал-демократы намерены действовать дальше?
- Что принесет серопаспортникам очередной компромисс?
- Законопроект об ускоренном изменении Конституции с целью лишения неграждан права голоса на днях поступит в Рийгикогу. Вопрос по сути решен?
- Ровно неделю назад мэр Таллинна, вице-председатель СДПЭ Евгений Осиновский неоднократно заверял в студии Postimees: «Мы не поддерживаем изменение Конституции, и это вписано в нашу программу». Почему всё так быстро изменилось?
- Социал-демократ Раймонд Кальюлайд, комментируя итоги исследования в сфере гособороны, пришел к выводу, что реальный раскол проходит не по линии гражданства, а связан с национальностью. Что делать с подобными настроениями в обществе?
- Снижается ли риск безопасности через недопуск неграждан к выборам?