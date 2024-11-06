О чем договорились накануне социал-демократы, недовольные решением председателя Лаури Ляэнеметса пойти на уступки партнерам по коалиции в вопросе права голоса? Что принесет серопаспортникам очередной компромисс? Кому из неграждан больше надеяться не на что?
Яак Ааб: конфликта нет – Осиновский и Ляэнеметс действовали заодно, с серыми паспортами будет иначе
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Социал-демократической партии (СДПЭ), депутат Рийгикогу Яак Ааб.
Выдержки из беседы:
– Как так вышло, что председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс не согласовал свои обещания партнерам по коалиции с правлением партии?
– Какое-то обещание изначально всё же было, а именно – искать компромисс. Однако никаких конкретных формулировок не было. Теперь председатель решил, что мы участвуем в этом процессе.
И он не один это решил. Речь об этом заходила и во фракции. Кстати, там был и Евгений Осиновский.
– Почему же он так удивился решению Ляэнеметса, выразив свое недовольство на страницах соцсетей?
– Это надо у него спросить.
– А вы до сих пор не спросили? Четырех часов на вчерашнем собрании не хватило?
– Отмечу, что по сути Осиновский, Лаэнеметс и я придерживаемся одинаковой точки зрения.
– И заключается она в том, чтобы идти по пути ускоренного изменения Конституции, лишив права голоса граждан третьих стран?
– Мы не хотели менять Конституцию, но…
– Договорились ее изменить?
– Иначе бы это сделали без нас. Причем в неприемлемом для нас виде.
– Не возникло ли внутреннего конфликта в рядах социал-демократов по вопросу права голоса?
– Никаких споров по содержанию не было! Спор заключался лишь в том, на какой компромисс мы готовы пойти.
– Если внутреннего конфликта нет, то, похоже, что социал-демократы играют двойную игру: на Тоомпеа заявляют одно, в Таллинне – другое?
– Принципиально мы все придерживаемся одной точки зрения. Евгений Осиновский тоже разделяет эту позицию.
– Только вот в студии неделю назад он говорил другое: «Мы не поддерживаем изменение Конституции, и это вписано в нашу программу». Как же так?
– По ходу дела приходится искать компромиссы.
– Социал-демократы, еще недавно как будто недовольные решением Лаури Ляэнеметса, решили-таки пойти по пути изменения Конституции. Довольны ли вы собой?
– Вчера мы не спорили о принятом решении. Мы лишь говорили о том, как нужно поступить в ситуации, когда наши партнеры не соблюдают коалиционное соглашение, при заключении которого была достигнута договоренность, что темой избирательного права неграждан мы не будем заниматься вообще (пункт об ограничении избирательных прав неграждан не вписан в новое коалиционное соглашение – прим. ред.). Однако наши партнеры под давлением оппозиции и общественности решили, что все равно нужно что-то предпринять.
И поскольку мы вынуждены пойти по пути изменения Конституции, вчера обсуждалось, какие принципы важны для социал-демократов. В дальнейшем они должны быть учтены в формулировке законопроекта. Есть большая вероятность того, что он пройдет.
– Обсуждался ли соцдемами сам факт нарушения коалиционного соглашения?
– Обсуждался. В этом и заключается наш вопрос к коалиционным партнерам.
Отмечу, что если мы откажемся от поиска компромисса (в случае выхода социал-демократов из коалиции – прим.ред.), конечное решение может быть намного хуже как для самих неграждан, так и для Эстонии в целом, в том числе с точки зрения рисков безопасности.
– А именно?
– Всем известно, что Isamaa (потенциальный сменщик социал-демократов в коалиции – прим.ред.) предлагает отнять право голоса сразу у всех неграждан (граждан третьих стран и серопаспортников), оставив возможность голосовать только гражданам Эстонии и ЕС, а также гражданам стран, входящих в определенные договоры.
В рядах социал-демократов есть разные мнения относительно лишения права голоса граждан РФ и Беларуси, то есть стран-агрессоров. Поэтому мы изначально и предлагали попробовать допустить их к выборам через дополнительную регистрацию.
Сейчас социал-демократы обсуждают такой путь: изменение Конституции, которое позволит оставить за серопаспортниками право участия в выборах (при условии прохождения ими дополнительной регистрации – прим.ред.).
Дополнительная регистрация – это уже тема другого законопроекта (Закон о выборах – прим.ред.), здесь пока точных договоренностей внутри коалиции нет.
– Тем временем законопроект о внесении изменений в Конституцию уже завтра поступит в Рийгикогу. Что в нем будет написано?
– Наше условие – оставить возможность участия в выборах для серопаспортников. Если оно не будет учтено, мы не подпишем законопроект.
– Где гарантии, что ваша позиция по лицам без гражданства не изменится к четвергу?
– Не изменится. Это решено.
Подробнее в повторе!
- Какие мнения звучали на вчерашнем правлении СДПЭ?
- Почему Лаури Ляэнеметс не согласовал свои обещания партнерам по коалиции с правлением партии?
- Как социал-демократы намерены действовать дальше?
- Что принесет серопаспортникам очередной компромисс?
- Законопроект об ускоренном изменении Конституции с целью лишения неграждан права голоса на днях поступит в Рийгикогу. Вопрос по сути решен?
- Ровно неделю назад мэр Таллинна, вице-председатель СДПЭ Евгений Осиновский неоднократно заверял в студии Postimees: «Мы не поддерживаем изменение Конституции, и это вписано в нашу программу». Почему всё так быстро изменилось?
- Социал-демократ Раймонд Кальюлайд, комментируя итоги исследования в сфере гособороны, пришел к выводу, что реальный раскол проходит не по линии гражданства, а связан с национальностью. Что делать с подобными настроениями в обществе?
- Снижается ли риск безопасности через недопуск неграждан к выборам?