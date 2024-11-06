– Принципиально мы все придерживаемся одной точки зрения. Евгений Осиновский тоже разделяет эту позицию.

– Только вот в студии неделю назад он говорил другое: «Мы не поддерживаем изменение Конституции, и это вписано в нашу программу». Как же так?

– По ходу дела приходится искать компромиссы.

– Социал-демократы, еще недавно как будто недовольные решением Лаури Ляэнеметса, решили-таки пойти по пути изменения Конституции. Довольны ли вы собой?

– Вчера мы не спорили о принятом решении. Мы лишь говорили о том, как нужно поступить в ситуации, когда наши партнеры не соблюдают коалиционное соглашение, при заключении которого была достигнута договоренность, что темой избирательного права неграждан мы не будем заниматься вообще (пункт об ограничении избирательных прав неграждан не вписан в новое коалиционное соглашение – прим. ред.). Однако наши партнеры под давлением оппозиции и общественности решили, что все равно нужно что-то предпринять.

И поскольку мы вынуждены пойти по пути изменения Конституции, вчера обсуждалось, какие принципы важны для социал-демократов. В дальнейшем они должны быть учтены в формулировке законопроекта. Есть большая вероятность того, что он пройдет.

– Обсуждался ли соцдемами сам факт нарушения коалиционного соглашения?

– Обсуждался. В этом и заключается наш вопрос к коалиционным партнерам.